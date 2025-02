Đầu năm, tỉ giá USD/VND 'nhấp nhổm' không yên 13/02/2025 15:34

Ngày 13-2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tăng giá bán USD tại Sở giao dịch lên 25.750 VND/USD, tương ứng mức tăng 300 đồng trong 3 phiên giao dịch gần đây. Trước đó, lần tăng giá bán USD gần nhất của nhà điều hành là vào tháng 10 năm ngoái.

Áp lực tỉ giá USD/VND kéo dài đến khi nào?

NHNN tăng giá bán USD tại Sở Giao dịch NHNN nhằm điều chỉnh giá bán USD, qua đó kiểm soát tỉ giá USD/VND, tránh biến động mạnh về tỉ giá gây bất ổn tài chính. Ngay lập tức, với động thái tăng nguồn cung ngoại tệ của NHNN đã giúp giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại trong phiên giao dịch hôm nay quay đầu giảm.

Cụ thể, tại Vietcombank giá USD được niêm yết ở mức 25.280 – 25.670 VND/USD, giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Tương tự, Eximbank hạ tỉ giá USD/VND xuống khá mạnh, hiện giá USD đang được mua – bán ở mức còn 25.240 – 25.670 VND/USD, giảm tới 120 đồng ở chiều mua và giảm 107 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Dù vậy, so với đầu năm, giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã đắt hơn 110 - 120 đồng ở giá bán, trong khi giá mua vào chỉ tăng đâu đó khoảng 50 đồng, thậm chí có ngân hàng đang niêm yết giá mua vào ngang bằng với đầu năm nay.

Biên độ tăng không đồng đều đã khiến chênh lệch giữa giá mua – bán đôla Mỹ trên thị trường chính thức được nới rộng thêm, từ chỗ vênh nhau khoảng 320 – 330 đồng hồi đầu năm nay thì giờ đây đã bật lên 390 - 430 đồng và là khoảng cách cao hiếm có.

Trên thị trường tự do, tỉ giá USD/VND trong những phiên gần đây không có dấu hiệu quá nóng, hiện mỗi USD đang được mua vào quanh ngưỡng 25.630 đồng và bán ra với giá 25.730 đồng, cao hơn một ngày trước khoảng 30 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm nhẹ 0,44%, xuống 107,54 điểm.

Giá đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn neo ở mức cao là một trong những nguyên nhân gây áp lực lên tỉ giá USD/VND. Ảnh minh họa

Nhận định về xu hướng mất giá của VND, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng, ngoài áp lực do đồng USD vẫn duy trì sức mạnh đáng kể so với các đồng tiền tệ khác khi Tổng thống Trump bắt đầu đưa ra các biện pháp áp thuế.

Tỉ giá USD/VND còn chịu tác động bởi nhu cầu mua USD của các tập đoàn tư nhân để trả nợ và Kho bạc Nhà nước, cùng với xu hướng tăng nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu sẽ khiến áp lực lên tỉ giá USD/VND tăng dần về cuối quý 1-2025.

Mới đây, Bộ Lao động Mỹ cho biết rằng CPI trong tháng 1 đã tăng 0,5% so với tháng 12 và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 8-2023 và cao hơn nhiều so với dự báo trước đó ở mức 0,3%.

Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump bắt đầu áp dụng có thể khiến lạm phát tại Mỹ gia tăng nhiều hơn trong thời gian tới mặc dù một số thành viên Chính phủ Mỹ lại cho rằng, việc bãi bỏ nhiều quy định đối với doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất năng lượng, có thể bù đắp tác động của giá hàng hóa tăng cao.

Nhà đầu tư ngoại có tiếp tục rút ròng?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng: Trước khi ông Trump đắc cử, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tương đối mạnh, từ đó dẫn đến đồng USD có xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump đắc cử, mọi việc xoay chuyển 180 độ vì các chính sách của ông chủ yếu xoay quanh phát triển kinh tế của Mỹ nhiều hơn, làm cho USD tăng giá trở lại. Điều này khiến xu hướng dòng tiền không chỉ ngừng chảy sang những thị trường mới nổi mà còn tiếp tục quay trở lại Mỹ.

“Tiếp theo, Fed cũng đưa ra thông điệp là không giảm lãi suất quá nhiều trong năm 2025. Cụ thể, sau khi báo cáo lạm phát tháng 1-2025 nóng hơn dự kiến, trong phiên điều trần ngày hôm qua trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quan điểm của Fed là sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn cho đến khi chắc chắn lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Điều đó càng củng cố hơn sức mạnh của đồng USD trong giai đoạn hiện tại. Nó tạo ra sự khác biệt lớn trước và sau khi ông Trump đắc cử”, ông Huân nói.

Đồng quan điểm, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, trong xuyên suốt nửa đầu năm 2025, khó kỳ vọng Fed hạ lãi suất, chỉ số DXY và trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn cao. Trong bối cảnh như vậy, áp lực lên chính sách tiền tệ, lên lãi suất và tỉ giá vẫn rất lớn, nên khả năng tỉ giá tiếp tục tăng từ 4 - 5% trong nhiều giai đoạn của năm này và hạ nhiệt dần về cuối năm 2025.

Nhìn lại năm 2024, Việt Nam chịu áp lực lớn về tỉ giá do nền kinh tế của nước ta có độ mở lớn, cộng thêm với các yếu tố như chính sách kinh tế của các nước lớn, đồng USD tăng giá, biến động địa chính trị tiếp tục căng thẳng, tình hình xuất nhập khẩu.

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, trong năm ngoái, có thời điểm tỉ giá USD/VND tăng đến hơn 7%, nhưng đến cuối năm, tỉ giá chỉ tăng khoảng 5,03% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng giá phù hợp, vừa đảm bảo doanh nghiệp và nhà đầu tư không lo ngại, đồng thời không có tâm lý đầu cơ và găm giữ USD.