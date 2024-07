Công an Lào Cai triển khai mô hình xác thực danh tính công dân tại F88 29/07/2024 15:00

(PLO)- Việc lắp đặt thiết bị đọc căn cước công dân gắn chip tại phòng giao dịch F88 là giải pháp giúp cơ quan công an Lào Cai và F88 kết nối, chia sẻ thông tin người vay một cách nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cầm đồ.

Vào tháng 7-2024, công an phường Lào Cai (TP.Lào Cai) đã lắp đặt thiết bị xác minh và tập huấn sử dụng cho phòng giao dịch F88 trên địa bàn. Nhân viên của F88 đã được hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng máy quét thẻ…

Tại buổi lễ ra mắt mô hình “Xác thực danh tính công dân tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ F88 theo Đề án 06 của Chính phủ”, Thượng tá Lê Thị Tám, Phó trưởng Công an Thành phố Lào Cai lưu ý, để mô hình phát huy hiệu quả, xứng đáng là mô hình điểm cấp thành phố, cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đồng bộ giữa cơ sở kinh doanh F88 trên địa bàn phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tuân thủ quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở và quyền lợi của khách hàng.

Thượng tá Lê Thị Tám, Phó Trưởng Công an TP.Lào Cai phát biểu tại lễ ra mắt.

Ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, cho biết việc xác thực danh tính công dân như trên sẽ giúp đơn vị hạn chế sai sót liên quan đến người vay và nguồn gốc tài sản. Ngoài ra, việc nắm bắt chính xác thông tin khách hàng cũng giúp F88 chăm sóc khách hàng tốt hơn, thể hiện tinh thần cho vay có trách nhiệm hơn.

“Thời gian tới, F88 sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an tại 63 tỉnh thành để nhân rộng Mô hình 16. Đây là giải pháp tốt giúp chuyển đổi số hoạt động cho vay cầm cố một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng với định hướng của nhà nước”.

Việc triển khai Mô hình 16 tại F88, cũng theo ông Tuấn, sẽ có nhiều thuận lợi hơn bởi F88 hoạt động theo mô hình chuỗi, có kinh nghiệm và lợi thế trong việc đồng nhất dịch vụ trên toàn quốc. Bên cạnh đó, F88 là doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao trong thị trường cung cấp dịch vụ tài chính bình dân nên luôn có tâm thế sẵn sàng triển khai thí điểm ở quy mô toàn quốc.

Công an Tỉnh Ninh Bình tập huấn cho F88 thực hiện việc xác thực danh tính công dân tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ (tháng 4-2024).

Đây không phải lần đầu tiên, F88 phối hợp với công an địa phương triển khai xác thực danh tính công dân theo Mô hình 16.

Trước đó, vào tháng 4-2024, F88 đã cùng với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Tỉnh Ninh Bình triển khai hoạt động này tại các phòng giao dịch F88 trên địa bàn tỉnh. Tính rộng ra, từ đầu năm 2024, F88 đã tham gia nhiều chương trình tập huấn triển khai hoạt động xác thực thông tin công dân trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện do công an các tỉnh Bắc Giang, Quảng Nam, Bình Thuận tổ chức.

Nội dung của Mô hình 16 là lắp đặt thiết bị đọc căn cước công dân gắn chip tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kết nối và đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mô hình 16 nằm trong Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.