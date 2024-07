Tại sao đầu tư vào freeship vẫn là ưu tiên của các sàn thương mại điện tử? 02/07/2024 16:21

Theo báo cáo Vietnam Digital 2024 do We are Social x Meltwater công bố gần đây, người tiêu dùng tại Việt Nam bị thu hút bởi "miễn phí vận chuyển" hơn cả “mã giảm giá” khi mua hàng trực tuyến, với tỷ lệ gần 45% và yếu tố “giá” đứng vị trí thứ 2, chiếm gần 33.5%.

Đây cũng là lẽ dĩ nhiên khi các sàn TMĐT phải cạnh tranh bằng nhiều chương trình khuyến mãi để hút khách, trong đó cuộc chiến về phí vận chuyển chưa khi nào hạ nhiệt.

Báo cáo của We are Social về các động lực chính kích thích người dùng Việt mua sắm online, trong đó “freeship” là yếu tố đứng đầu.

Kết quả này phản ánh đúng với thực tế của những năm gần đây, khi các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop đều tập trung đẩy mạnh chiến lược freeship (miễn phí phí vận chuyển), mà trong đó không chỉ người mua mới là đối tượng duy nhất được hưởng lợi.

Miễn phí vận chuyển là bí kíp để giữ chân “thượng đế”

Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty, Thu Hà (25 tuổi) mở ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) để tìm mua bàn làm việc. Mặc dù biết rõ món đồ cần mua nhưng phải mất đến 10 phút cô nàng mới chốt xong đơn. “Mình thường so sánh giá cả sản phẩm trước khi quyết định mua một món hàng, và lúc nào cũng ưu tiên chốt đơn với các shop cho áp thêm mã giảm giá vận chuyển hoặc mã giảm giá sản phẩm để có thể tiết kiệm chi phí tối ưu”, 9X cho biết.

Các “thượng đế” mua hàng trực tuyến không chuộng việc trả phí giao hàng vì trong suy nghĩ của họ, đây là khoản không cần phải trả nếu đi mua hàng trực tiếp. Mặc dù thực tế họ vẫn phải trả chi phí di chuyển đến địa điểm mua. Họ thích cảm giác được “chiều chuộng” và hưởng đặc quyền, khi có thể ở nhà mua sắm online mà không mất một đồng phí vận chuyển nào.

“Người dùng không thích đơn hàng bị đội giá vì phí vận chuyển. Vậy nên freeship càng nhiều khách hàng lại càng thấy có lợi. Đó là cảm giác thỏa mãn như vừa chiến thắng một cuộc trả giá”, anh Thành Đạt, một người kinh doanh online trên đa nền tảng cho biết. Nhiều khách hàng còn kỹ tính đến mức trước khi ra quyết định mua sắm sẽ so sánh phí vận chuyển giữa các sàn.

Freeship trở thành một giá trị bất biến của TMĐT để chiều lòng các “thượng đế”.

Thực tế này thúc đẩy các sàn TMĐT ngày càng chi mạnh cho chiến lược freeship, với quy mô, tần suất và giá trị ưu đãi ngày một tăng tiến. Hiểu theo cách khác, đây là cuộc chiến để mở rộng tệp khách hàng mới và giữ chân người dùng trung thành ở lại với sàn.

Dạo qua một lượt các ông lớn TMĐT đầu tư cho freeship có thể dễ dàng thấy, trong khi Lazada tiếp tục kéo dài chương trình “Freeship Max mỗi ngày” giảm đến 60.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn “Freeship Max”, thì TikTok Shop triển khai ưu đãi freeship Xtra 70.000 đồng cho sự kiện 7.7 và Tiki vẫn duy trì chương trình “Freeship không giới hạn”.

Về phía Shopee, đại diện sàn cho biết: “Trong thời gian tới, gia tăng số lượng voucher và giá trị voucher freeship, giảm giá vẫn tiếp tục là chiến lược chủ chốt của chúng tôi để thu hút khách hàng và giúp người bán tăng trưởng ổn định. Ở đó, Shopee nỗ lực cân bằng lợi ích tối đa cho ba bên là người mua, người bán và bản thân sàn. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển thuộc bên thứ ba để đẩy nhanh tốc độ giao nhận và giúp khách hàng tiếp cận chi phí vận chuyển tốt nhất, giúp người bán chuẩn bị thật kỹ cho các dịp mega sale cuối năm”.

Trong cuộc chơi này, Shopee vẫn là một “anh lớn” khi chỉ tính riêng trong tháng 6.2024, sàn này đã có từ năm đến bảy chiến dịch khuyến mãi lớn nhỏ như sale số đôi, sale giữa tháng, sale lương về…và tất cả đều gắn liền với thông điệp “miễn hết phí ship” cho đơn hàng từ 0 đồng.

Đây cũng là sàn đầu tư mạnh nhất cho hạng mục này kể từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Từ năm 2016 đến nay, Shopee luôn tập trung đánh mạnh vào ưu đãi miễn phí vận chuyển. Cụm từ “Freeship” xuất hiện dày đặc trên website, ứng dụng và chiếm sóng quảng cáo mọi mặt trận, tạo thành văn hóa và thói quen mua sắm freeship.

Tăng tốc cho mùa mua sắm cuối năm, trong tháng 7 này, Shopee còn giới thiệu chương trình mới “Phí ship 0 đồng” với các voucher lên đến 500.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng, hứa hẹn thu hút ngày càng nhiều người mua đến với sàn TMĐT này.

Tháng 7 năm nay, Shopee tiếp tục đưa ra một loạt ưu đãi vận chuyển vượt trội dành cho sản phẩm nặng, cồng kềnh, hỗ trợ các đơn hàng khoảng cách xa và người bán thuộc Mall.

Chiến lược freeship hỗ trợ người bán giải bài toán doanh thu

Nếu cho người dùng là đối tượng “hời” nhất từ cuộc đua freeship giữa các sàn, thì thực tế người bán cũng là đang là đối tượng được hưởng lợi song song.

Bên cạnh các ưu đãi miễn phí vận chuyển từ sàn, nhà bán hàng cần mua thêm các gói Freeship hoặc Freeship Xtra, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh và khách hàng mục tiêu. Điều đáng nói là quyền lợi đi kèm với các gói freeship này thường ít được đề cập, trong khi đây là giá trị tăng thêm cực kỳ có lợi.

Các gói freeship sẽ giúp toàn bộ sản phẩm của shop được giảm phí vận chuyển theo nhiều mức khác nhau, tùy thuộc vào giá trị đơn hàng. Nhờ đó, nhà bán hàng tối ưu phí giao hàng và gia tăng cơ hội chốt đơn, bởi người mua cảm thấy thu hút hơn đối với các shop có các mã miễn phí vận chuyển. Bên cạnh đó, sản phẩm của shop cũng sẽ được dán nhãn “Freeship” nổi bật, hiển thị trên trang chính thức của chương trình và được ưu tiên xuất hiện tại trang kết quả tìm kiếm đầu tiên, tăng tối đa độ hiển thị sản phẩm trên sàn.

Nhà bán hàng trên sàn TMĐT tìm cách thích ứng với các chính sách mới để kịp đón đầu các sự kiện siêu sale cuối năm - điểm nóng tăng trưởng của thị trường mua bán online (Nguồn ảnh: Yumi’s Mom Shop)

Ở Shopee, các shop còn có cơ hội tham gia thêm các chương trình Flash Sale hàng tuần, hàng tháng. Việc kết hợp giảm phí vận chuyển và giá sản phẩm sẽ kích thích người mua truy cập nhiều hơn vào shop, nhờ vậy gia tăng cơ hội chốt đơn và tỉ lệ xem shop, từ đó tăng lợi nhuận và doanh số hiệu quả.

Anh Đoàn Văn Mạnh, đồng sáng lập thương hiệu Misoul - Style Korean hiện đang kinh doanh trên Shopee cho biết, doanh số tháng 6 của gian hàng tăng 5% so với tháng 5 và tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này, theo anh Mạnh, đến từ việc thay đổi mô hình sản phẩm, lấy khách hàng làm trung tâm và tối ưu chi phí sản xuất, vận hành gian hàng. “Tuy nhiên để có được sự tăng trưởng tốt vậy còn cần đến các hỗ trợ lớn của Shopee về mã giảm giá và freeship theo từng chiến dịch”, anh nhấn mạnh.

Chủ một gian hàng khác trên Shopee, anh Lê Sĩ Dũng cũng cho biết doanh thu shop tháng 6 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Việc Shopee đẩy mạnh các chương trình trình hỗ trợ người bán và người mua qua các chiến dịch truyền thông, trợ giá như Miễn Phí vận chuyển, Lắc siêu xu và các chương trình ưu đãi mùa Euro…giúp ích rất nhiều cho câu chuyện doanh thu của shop. Anh cũng kỳ vọng sàn sẽ tiếp tục gia tăng các ưu đãi có lợi này đến mùa mua sắm cuối năm.