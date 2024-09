TAND TP.HCM ký kết quy chế phối hợp với Công an TP để đảm bảo an ninh phiên toà 09/09/2024 15:32

(PLO)- Quy chế phối hợp không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là minh chứng cho cam kết về trách nhiệm và quyết tâm của hai ngành trong việc bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự công bằng, minh bạch của hệ thống tư pháp.

Sáng 9-9, TAND TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Công an TP.HCM trong công tác đảm bảo anh ninh trật tự ở trụ sở TAND hai cấp tại TP.HCM.

Theo ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, thời gian qua TAND hai cấp TP.HCM đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm. Để các phiên toà được diễn ra an toàn, đảm bảo trật tự có sự hỗ trợ rất lớn từ các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM. Do đó, việc ban hành quy chế phối hợp giữa hai đơn vị là hết sức cần thiết.