Tăng cường phòng, chống tội phạm ma tuý ở biên giới Việt Nam - Campuchia

(PLO)- Các lực lượng chuyên trách đã phối hợp hiệu quả, phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Chiều ngày 20-4, tại tỉnh Tây Ninh, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc khu vực (UNODC), Công an các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm sáng kiến tăng cường hợp tác giữa các văn phòng liên lạc qua biên giới Việt Nam – Campuchia (BLO).

Sáng kiến tăng cường hợp tác giữa các văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm giữa Việt Nam và Campuchia trong khuôn khổ kế hoạch hành động tiểu vùng sông Mê Kông nhằm triển khai lộ trình hợp tác về quản lý biên giới Asean được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 13 – 16-02-2022.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với cơ quan quốc gia về phòng, chống ma túy, Vương Quốc Campuchia, Công an các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Tây Ninh tổ chức các hoạt động hợp tác với các văn phòng BLO trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia từ ngày 01/3 đến 14/4/2023 nhằm nâng cao hiệu quả, trao đổi, chia sẻ thông tin, báo cáo về công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm về ma túy và các tội phạm khác qua biên giới.

Sau hơn 1 tháng thực hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức hội nghị nhằm đánh giá sơ bộ tình hình và kết quả thực hiện thí điểm sáng kiến hợp tác giữa các văn phòng Việt Nam - Campuchia nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động BLO trong thời gian tới.

Đồng thời đề xuất ý kiến cho hội nghị tổng kết và hội nghị tham vấn BLO ở cấp khu vực tổ chức tại Thái Lan trong tháng 5 tới.

Theo đánh giá của các đại biểu, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các quốc gia thời gian gần đây cho thấy, tội phạm ma túy đang thâm nhập mạnh vào các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hội nghị cũng nhận định, ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng ngày càng lớn về Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển đến nước thứ ba tiêu thụ.

Công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy cũng đã chú trọng vào các tuyến địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chuyên trách đã phối hợp hiệu quả, phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

VÕ TÙNG