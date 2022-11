Tàu cá bị tàu vận tải đâm chìm, 8 thuyền viên may mắn được cứu sống

(PLO)- Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu đang phối hợp xác minh, điều tra vụ tai nạn hàng hải; đón 8 thuyền viên được cứu sống về đất liền.

Ngày 26-11, nguồn tin của PLO cho biết, 8 thuyền viên trên tàu cá BTh-97540TS bị tàu vận tải đâm chìm tại khu vực cách Nam cửa biển Phan Thiết (Bình Thuận) 57 hải lý đã được cứu sống và đã liên lạc với gia đình.

Trước đó vào lúc 11g ngày 25-11, tàu cá BTh-97540TS xuất bến tại Cảng Phan Thiết, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Văn Lai (49 tuổi, ngụ Lạc Đạo, Phan Thiết) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Đến 20g cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách Nam cửa biển Phan Thiết 57 hải lý thì bị một tàu vận tải rất lớn đâm chìm.

Các thuyền viên chỉ kịp nhảy xuống biển do tàu chìm quá nhanh. Sau đó toàn bộ tám người đã may mắn được tàu cá BTh-98340TS do ông Nguyễn Văn Mót làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Toàn bộ thuyền viên và thuyền trưởng đều cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn có tàu vận tải mang tên Hải Dương 26 đang trên hải trình.

Được biết, tàu Hải Dương 26 được Cảng vụ Hàng hải Bà Rịa-Vũng Tàu cấp phép lúc 20g từ mỏ Rạng Đông về cảng hạ lưu PTSC (Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam) ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết lập biên bản tiếp nhận tin báo từ vợ thuyền trưởng; cử cán bộ xác minh vụ việc, đảm bảo thông tin liên lạc; phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng nắm thông tin, diễn biến tình hình có liên quan và tình trạng sức khỏe các thuyền viên.

Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận, động viên gia đình chủ phương tiện và các thuyền viên khi vào bờ; hỗ trợ 8gia đình hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý có liên quan.

Đồn Biên phòng Thanh Hải (Phan Thiết), nơi tiếp nhận tin báo cũng kiến nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu khi phát hiện tàu Hải Dương 26 phối hợp xác minh, điều tra, xử lý theo qui định.

Hiện nay tàu cá BTh-98340TS tiếp tục đánh bắt hải sản nên dự kiến khoảng 3 hoặc 4 ngày nữa mới đưa 8 thuyền viên được cứu sống về Cảng Phan Thiết. Theo gia đình chủ tàu BTh-97540TS, thiệt hại tài sản trong vụ tai nạn hàng hải vừa nêu khoảng hơn nửa tỷ đồng.

PHƯƠNG NAM