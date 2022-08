Ten Hag hành động trái ngược với Sir Alex Ferguson sau hậu trường MU

Manchester United đã trải qua một thất bại đáng xấu hổ dưới tay Brighton ngay tại Old Trafford trong trận đấu mở màn Premier League mùa giải mới bằng thất bại 1-2.

Sao MU khó chịu với trò hề của Ronaldo (PLO)- Các cầu thủ Manchester United bắt đầu khó chịu với trò hề của Cristiano Ronaldo và muốn siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha sớm rời Old Trafford.

Đáng nói hơn, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Erik Ten Hag ở MU. Nhưng Erik ten Hag đã cho thấy rằng, ông không giống như huyền thoại Sir Alex Ferguson, người sẵn sàng mắng chửi thậm tệ những cầu thủ nào chơi tệ, bất chấp họ có thể là ngôi sao hay nhất CLB.

Đó là một ngày tồi tệ đối với chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag trong ngày ra mắt sân chơi Premier League. Ông thầy 52 tuổi người Hà Lan chứng kiến ​​các học trò của mình sụp đổ ngay trong hiệp 1 khi nhận 2 bàn thua trước Brighton.

Cú đúp của Pascal Gross là đủ để giúp Brighton rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn, cùng chiến thắng đầu tiên của họ tại “Nhà hát của những giấc mơ”, bất chấp Alexis Mac Allister phản lưới nhà trong hiệp hai giúp MU có 1 bàn gỡ.

Fan MU phản ứng rất dữ dội trước việc nhà Glazer thiếu đầu tư vào CLB. MU đã chi 60 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để mua Christian Eriksen, Tyrell Malacia và Lisandro Martinez.

Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Và sau thất bại của MU trong ngày mở màn Premier League 2022 – 2023, người hâm mộ “quỷ đỏ” đã lên mạng xã hội trút sự giận dữ lên lãnh đạo CLB. Trong khi đó, ở “một ốc đảo bình yên”, ngay trong phòng thay đồ MU, HLV Erik Ten Hag đã có những phản ứng rất nhẹ nhàng.

Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận MU thua Brighton 1-2, nhà cầm quân 52 tuổi người Hà Lan Erik Ten Hag đã không chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào, dù MU thể hiện bộ mặt bạc nhược và bị Brighton dẫn trước đến 2 bàn. Thay vào đó, Ten Hag chỉ dẫn các học trò những gì họ cần phải làm để trở lại và thể hiện bản lĩnh tốt hơn trong hiệp 2.

Điều đó cho thấy phong cách của Erik Ten Hag khác biệt rõ ràng so với những người tiền nhiệm, đặc biệt là so với Sir Alex Ferguson, người nổi tiếng với “phương pháp điều trị bằng máy sấy tóc trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford”. Sir Alex có thể mắng chửi bất kỳ cầu thủ nào, khiến họ tức điên lên mỗi khi đội nhà thi đấu không tốt.

Bây giờ, cách tiếp cận của Ten Hag lại hoàn toàn khác. Và các cầu thủ lại thích thái độ ôn hòa của ông thầy người Hà Lan. Đó là phong cách mà Ten Hag đã theo đuổi từ thời còn dẫn dắt Ajax. Tại Amsterdam, Erik Ten Hag luôn giữ phong thái điềm tĩnh và... điềm tĩnh.

Dù giải quyết vấn đề bằng cách nào, nhiệm vụ trước mắt và gấp rút của Erik Ten Hag là cần sớm giúp Manchester United đưa ra câu trả lời đáp trả mọi lời chỉ trích trong trận đấu thuộc vòng 2 Premier League gặp Brentford vào thứ bảy tuần này.

Sau đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt khi phải đối đầu với hàng loạt đội bóng mạnh như Liverpool, Arsenal và Manchester City.