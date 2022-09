Ten Hag thừa nhận không có sự tiến triển nào ở MU

Các cầu thủ Manchester United chuẩn bị bắt đầu nghĩa vụ quốc tế ở đội tuyển quốc gia, để lại Erik ten Hag với một vài cầu thủ để làm việc cùng. Nó khiến kế hoạch của ông thầy người Hà Lan tại Old Trafford không có sự tiến triển nào vì thiếu cầu thủ.

Chính Erik ten Hag thừa nhận ông sẽ không thể phát triển các kế hoạch chi tiết của mình ở Manchester United trong thời gian các CLB tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia vì quá nhiều cầu thủ vắng mặt.

“Quỷ đỏ” đã chứng kiến ​​trận đấu ở Premier League của họ vào cuối tuần này bị hoãn do thiếu lực lượng an ninh bảo vệ an toàn cho trận đấu sau khi Nữ hoàng Anh qua đời.

Vì vậy, MU có đến hơn 3 tuần không chơi bất cứ trận nào ở Premier League. Việc tạm dừng diễn ra vào thời điểm United đang bắt đầu lấy lại động lực khi thắng bốn trận gần đây nhất tại Premier League.

Trận thắng gần nhất của Manchester United ở Premier League là chấm dứt chuỗi bất bại của Arsenal với chiến thắng 3-1 tại Old Trafford. Những tân binh mới đến như Christian Eriksen, Lisandro Martinez và Antony đều có ảnh hưởng lên đội bóng, nhưng bất kỳ bước tiến nào của MU đều bị dừng lại do thiếu quân số ở trung tâm huấn luyện Carrington.

Ten Hag sẽ vẫy tay chào tạm biệt phần lớn đội của mình khi các cầu thủ MU bay vòng quanh thế giới để đại diện cho quốc gia của họ. Nó khiến HLV người Hà Lan phải làm việc với một đội hình trẻ và ông chấp nhận thực tế rằng đội sẽ phải vật lộn để đạt được hiệu quả.

HLV Erik Ten Hag của Manchester United nói: “Tôi không có các cầu thủ. Chúng ta có thể lập kế hoạch gì? Chúng tôi có thể lập kế hoạch cơ cấu công việc với những cầu thủ ở lại.

Họ sẽ được nghỉ ngơi nhưng cũng có những phiên làm việc tốt. Chúng tôi có thể làm việc trên các chi tiết cụ thể, nhưng khi 90% đội không có mặt ở đó, chúng tôi không thể làm việc để phát triển. Điều đó là rõ ràng".

Nhiệm vụ tiếp theo của Manchester United sẽ là trận derby Manchester với Manchester City tại Etihad, nơi sẽ là thước đo chính về sự tiến bộ của “quỷ đỏ” đang ở mức nào. Nhà vô địch Premier League đã thắng 5 trong 7 trận đấu ở Premier League mùa này và có thành tích bất bại khi hai trận còn lại là hòa.

Man City sở hữu một Erling Haaland có phong độ khủng khiếp khi hầu như trận nào anh cũng ghi bàn. Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 ở Premier League.

Trong khi đó, bản thân United cũng chứng kiến ​​bộ đôi người Anh Marcus Rashford và Jadon Sancho đều tìm lại phong độ sau khi gặp khó khăn ở mùa giải trước. Sancho đã ghi bàn trong chiến thắng gần đây nhất của MU tại Europa League, trong khi Rashford có một cú đúp trong chiến thắng trước Arsenal.

Mặc dù vậy, cả hai ngôi sao này đều bị HLV Gareth Southgate loại khỏi đợt tập trung này của tuyển Anh. Nó có nghĩa là họ sẽ ở lại Manchester nhưng, với World Cup ở Qatar chỉ vài tháng nữa, cả Sancho và Rashford phải nỗ lực hơn nữa để được Southgate để mắt đến..

Marcus Rashford đã lên mạng xã hội xác nhận sự vắng mặt của mình ở tuyển Anh: “Chúc may mắn cho các chàng trai Manchester United vào cuối ngày hôm nay.

Liên quan đến nước Anh, mọi cầu thủ đều muốn đại diện cho đất nước của họ và tôi cũng không khác gì! Thật không may, tôi không đã sẵn sàng vì tôi đã bị chấn thương không đúng lúc".

Trong khi đó, Jadon Sancho nói với MUTV: "Vâng, 100% (tuyển Anh), đó là một trong những mục tiêu của tôi. Thật không may khi tôi không được triệu tập, nhưng tôi phải tiếp tục tập trung vào bản thân và tiếp tục làm việc chăm chỉ, hết tuần này sang tuần khác, đó là những gì tôi sẽ làm”.