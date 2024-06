Thần đồng bóng đá Đức bị loại đau đớn trước thềm Euro 2024 13/06/2024 12:33

Chủ nhà Đức đã phải hứng chịu thông tin Aleksandar Pavlovic sẽ không thể góp mặt tại Euro 2024 ngay trước khi họ đá trận khai mạc với Scotland vào lúc 2h rạng sáng ngày 15-6 trên sân Allianz, sân nhà của Bayern Munich. Thần đồng bóng đá Đức Pavlovic lại đang chơi cho Bayern Munich và anh không thể đá giải đấu lớn đầu tiên trên chính sân nhà của mình.

Cựu tiền vệ Liverpool Emre Can đã được triệu tập muộn vào đội tuyển Đức dự Euro 2024 để thay thế cho Aleksandar Pavlovic của Bayern Munich. Thần đồng bóng đá Đức Aleksandar Pavlovic, 20 tuổi, đã buộc phải rút lui vì bị ốm chỉ hai ngày trước trận mở màn Đức gặp Scotland.

Thần đồng bóng đá Đức Aleksandar Pavlovic bị loại trước thềm Euro 2024. ẢNH: GETTY

Aleksandar Pavlovic đá trận ra mắt tuyển Đức vào đầu tháng này trong trận hòa không bàn thắng với Ukraine, nhưng anh không thể thi đấu trong chiến thắng 2-1 sau đó của Đức trước Hy Lạp vì bị bệnh nhiễm trùng.

Bây giờ, Aleksandar Pavlovic sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên ở Euro 2024 và hiện đã có thông tin xác nhận rằng thần đồng bóng đá Đức này sẽ không thể góp mặt trong toàn bộ giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Trong khi đó, Emre Can, 30 tuổi, hiện đang chơi cho Borussia Dortmund và đã có 43 lần khoác áo đội tuyển Đức. Emre Can đã gặp gỡ các đồng đội ở tuyển Đức vào thứ Tư sau khi tận hưởng một mùa giải xuất sắc với việc Borussia Dortmund lọt vào trận chung kết Champions League tại Wembley hồi đầu tháng này.

Emre Can được xác nhận thay thế cho Aleksandar Pavlovic. ẢNH: GETTY

HLV Julian Nagelsmann của tuyển Đức giải thích trên trang web chính thức của đội tuyển Đức: “Chúng tôi muốn có thêm người nữa trong đội và do đó đã quyết định tái đề cử Emre Can. Emre Can ngay lập tức bày tỏ sự nhiệt tình và sẵn sàng gia nhập đội tuyển Đức. Chúng tôi muốn có một cầu thủ khác trong đội đã chơi nhiều trận, người biết cách đối phó với áp lực. Emre Can có thể đáp ứng tốt tiêu chí đó”.