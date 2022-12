Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm tại nhiều dự án sân golf

(PLO)- Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra những vi phạm tại nhiều dự án sân golf ở các địa phương.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Đối tượng thanh tra gồm Bộ VH-TT&DL và UBND chín tỉnh/TP: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, TP.HCM và Cần Thơ. Thời kỳ thanh tra kéo dài trong vòng 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017.

Một trong những nội dung đáng chú ý, TTCP chỉ ra nhiều vi phạm tại hàng loạt dự án sân golf thuộc các tỉnh, thành phố nêu trên.

Tại Thừa Thiên Huế, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô làm nhà đầu tư.

TTCP xác định nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án số tiền 19 tỉ đồng. Do có sự thay đổi nhà đầu tư góp vốn, tỉ lệ góp, tính đến ngày 31-7-2018 các doanh nghiệp đầu tư đã tiến hành góp được 57,9 tỉ đồng (khoảng 18% vốn điều lệ).

Sau thời gian được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 vào tháng 11-2010 với tổng diện tích sử dụng đất 292ha, do vướng mắc trong việc sân golf chưa được bổ sung vào quy hoạch nên công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai.

Năm 2017, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại bốn đợt, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên tới thời điểm thanh tra, nhà đầu tư vẫn chưa tiến hành khởi công công trình. TTCP khẳng định dự án chậm tiến độ khởi công theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 3 là 14 tháng.

Đáng chú ý, trong cả hai lần cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, dự án đầu tư xây dựng sân golf 27 lỗ chưa được lập, chưa được thẩm định, phê duyệt và chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Từ ngày được bổ sung quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm thanh tra đã 50 tháng nhưng dự án đầu tư xây dựng sân golf 27 lỗ chưa được triển khai xây dựng, vượt quá thời gian quy định.

Tương tự, dự án quần thể sân golf và các dịch vụ đi kèm do Công ty CP Thiên An làm nhà đầu tư. TTCP xác định công tác kiểm đếm, phê duyệt thanh toán giải phóng mặt bằng triển khai chậm và kéo dài gần bốn năm. Do nhiều lần phải tiến hành làm lại các thủ tục thay đổi điều chỉnh thiết kế, nhất là phê duyệt lại quy hoạch 1/500, tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo như cam kết, phải xin điều chỉnh gia hạn.

Tính đến thời điểm thanh tra, dự án đang bị chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 khoảng 12 tháng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần hai.

Tại Hải Phòng, dự án khu tổ hợp resort Sông Giá do Công ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá làm nhà đầu tư.

UBND TP Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf và khu nghỉ dưỡng tổng hợp trong khi phần sân golf chưa có trong quy hoạch chung xây dựng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TP cũng không thực hiện việc nghiên cứu điều chỉnh cục bộ kịp thời cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; việc lập quy hoạch, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch dự án chưa tốt, dẫn đến trong quá trình thực hiện quy hoạch đã phải điều chỉnh quy hoạch đồng thời thay đổi giấy chứng nhận đầu tư; chưa thực hiện tốt việc đôn đốc, gia hạn đối với dự án chậm tiến độ, chưa thực hiện thu hồi đất theo thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến năm 2018, nhà đầu tư không thực hiện một số hạng mục của dự án, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013.

Tại Quảng Nam, TTCP cũng kết luận các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An, dự án sân golf Indochina Hội An có một số vi phạm liên quan đến chậm tiến độ hoặc hưởng ưu đãi thuê đất không đúng…

Từ những căn cứ đã nêu, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố kiểm điểm theo quy định pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được thanh tra chỉ ra.

Thanh tra Chính phủ ‘điểm mặt’ vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội (PLO)- Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án khách sạn JW Marriott Hà Nội và nhiều dự án du lịch khác.

TUYẾN PHAN