Thay Foiani, trợ lý Da Silva dẫn dắt Công An Hà Nội thắng đậm

(PLO)- Có vấn đề về sức khỏe, HLV Paulo Foiani cử trợ lý của mình là Fabio Da Silva dẫn dắt đội Công An Hà Nội và có chiến thắng 4-0 trước Nam Định ở vòng 7 V-League.

Nam Định luôn khởi đi đầu mùa rất tốt, mùa này cũng thế, có những thời điểm họ ngự trị ở ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên lần này hành quân đến Hàng Đẫy làm khách trước Công An Hà Nội (CAHN) ở vòng 7 V-League, Nam Định vắng vài trụ cột, trong đó có thủ môn Nguyên Mạnh đang có phong độ cực cao, nhưng lại mới bị chấn thương, cùng với đó tiền vệ tổ chức Khắc Ngọc phải thay ra ở hiệp 1.

Cái khó trong “phương án 2” của HLV Vũ Hồng Việt sự vắng mặt của những át bài. Ngay cả việc thủ môn Liêm Điều thay Nguyên Mạnh đứng trong khung thành vẫn rất chông chênh.

Khắc Ngọc đá tổ chức rất tinh tế, nhãn quan tốt, những pha chọc khe, chuyền dài, trung bình, Ngọc đều rất tinh tế. Nhưng cầu thủ gốc Nghệ An này hay tiềm ẩn những chấn thương. Và hôm nay trên sân Hàng Đẫy là như thế, Ngọc được thay ra khi hiệp 1 chưa đi hết vì chấn thương.

Bế tắc “phương án 2” đến độ HLV Vũ Hồng Việt phải kéo hậu vệ cánh Hồng Duy vào đá tiền vệ trung tâm. Chưa quen vị trí mới, tuyển thủ quốc gia này lóng ngóng.

Trợ lý Da Silva của Công An Hà Nội (CAHN) tận dụng sự khiếm khuyết của đội khách và nhận ra rất nhanh. Đội đã chơi pressing tầm cao, các cầu thủ giỏi chạy cánh dâng cao tham gia tấn công cực tốt. Cùng với đó Nam Định đá ba trung vệ giăng ngang có vẻ bất ổn. Các bàn thua của Nam Định hầu hết đều do thiếu người bọc lót và thậm chí là mắc sai sót. Nếu CAHN may mắn hơn, cụ thể là Văn Đô chỉn chu một chút thì có thể cầu thủ này có cú đúp bàn thắng trong trận này,

CAHN dễ dàng thắng Nam Định 4-0 với các pha lập công của Xuân Nam (phút 11), Văn Đô (58), John Cley (64) và Văn Phương (phút 90+3).

Nhìn cách CAHN thể hiện trong trận này nó rất giống với vòng khai mạc cũng trên sân Hàng Đẫy, đội này đã đánh bại T. Bình Định đến 5-1.

Hy vọng với chiến thắng này, CAHN sẽ vào guồng, chơi cống hiến hơn, hiệu quả hơn bởi thực tế họ sở hữu một lực lượng cực chất với nhiều tuyển thủ quốc gia và cầu thủ xuất sắc.

Kết quả các trận đấu khác của vòng 7 V-League: Trên sân Vinh, chủ nhà SL Nghệ An thắng HA Gia Lai 3-1. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng hành quân đến Nha Trang lại thua 0-1. B. Bình Dương tiếp tục thất thủ, họ bại trận trên sân Hà Tĩnh 0-3 trước chủ nhà Hà Tĩnh.

Ngày 17-4, V-League tiếp tục diễn ra ba trận còn lại của vòng 7.

