Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dừng cuộc chơi ASIAD 19

Trước khi trận cuối vòng bảng ASIAD 19 diễn ra, đội tuyển Olympic Việt Nam (VN) đang nằm trong vùng an toàn ở bảng B với một suất đi tiếp nhờ thứ hạng 4/5 đội có thành tích tốt nhất của các vị trí hạng ba. Đáng tiếc, trận thua Saudi Arabia 1-3 đêm 24-9 đã đẩy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ra ngoài do 0 điểm (không tính trận với đội cuối bảng) và có hiệu số bàn thắng bại kém nhất.

Thế bất lợi của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

Cách đây năm năm, đội tuyển Olympic VN dưới thời HLV Park Hang-seo với lực lượng rất mạnh đã vào đến bán kết ASIAD và chung cuộc xếp hạng tư. Tại sân chơi châu Á lần này, VFF với chủ trương cho các cầu thủ trẻ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai đã chủ động đưa thành phần tuổi 19, đôi mươi góp mặt và không tận dụng tối đa suất ngoài 24 tuổi.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam nỗ lực vẫn không lấp được khoảng cách lớn trước Saudi Arabia trong trận đấu cần ít nhất 1 điểm. Ảnh: HOÀNG LINH/ TTXVN

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có độ tuổi bình quân trẻ nhất giải (20,3 tuổi) nên rất khó cầm cự với các đối thủ đến từ Tây Á vốn có trình độ vượt trội. Trận thua Iran 0-4 hay đối thủ lớn Saudi Arabia cũng có lối chơi tương tự sớm làm bộc lộ những hạn chế của Olympic VN.

Càng khó khăn hơn cho thầy trò ông Tuấn khi cần có 1 điểm trước Saudi Arabia mới có thể rộng cửa hơn so với bốn đội bóng hạng ba của bốn bảng khác cùng cạnh tranh suất vào vòng 16 đội. Điều này là rất khó bởi đối thủ này cũng muốn có chiến thắng trước Olympic VN, thậm chí phải thắng đậm nhằm tranh vé nhất bảng so với Iran để vào vòng knock out gặp đội nhẹ ký hơn.

Đúng như dự báo, các cầu thủ trẻ VN đã chơi rất khó khọc trước sự khỏe khoắn và vây ráp chặt chẽ của đối phương, dù tuổi đời của những đồng nghiệp Saudi Arabia cũng chỉ là lứa U-21 mà không cần đến ba tuyển thủ quốc gia tăng cường.

Trong khi Olympic Myanmar với trận hòa Ấn Độ đã vượt lên lấy suất vớt thứ tư mà trước lượt cuối còn thuộc về Việt Nam. Ảnh: AFC

Học trò của ông Hoàng Anh Tuấn gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ các pha tấn công dồn dập của đội bạn và hàng loạt cú sút cầu môn. Rất may là thủ môn Quan Văn Chuẩn có một đêm xuất sắc đã cản phá nhiều cú dứt điểm của Saudi Arabia, cứu thua cho đội nhà.

Những bàn thua tiễn Olympic VN về nước

Ông Hoàng Anh Tuấn chỉ cho mỗi Đinh Xuân Tiến đá cao nhất trong đội hình có thiên hướng phòng ngự theo sơ đồ 5-4-1 do biết trước không có nhiều thời gian kiểm soát bóng. Hàng thủ kiên cố của Olympic VN cầm cự hiệu quả trước sức công phá mạnh mẽ của Saudi Arabia. Chỉ tiếc là các chân sút của ông Tuấn không có một cơ hội nào, mà hầu như chỉ chờ mong vào các tình huống phạt góc mới có thể đến gần hơn cầu môn đối phương.

Với hình thể cao to cùng nền tảng thể lực sung mãn và đẳng cấp vượt trội, Saudi Arabia bày ra một thế trận vô cùng chặt chẽ. Các tiền vệ tinh nhuệ của họ không quá khó để ngăn chặn những ý đồ tấn công của Olympic VN ngay từ tuyến hai, trong khi dàn hậu vệ khỏe khoắn luôn thắng ở các tình huống tranh chấp bóng.

Miệt mài tấn công, Saudi Arabia cũng có bàn thắng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Alyami từ một cú phạt góc đã không cho thủ môn Quan Văn Chuẩn phán đoán được tình huống.

Bị dẫn bàn càng khiến các tuyển thủ trẻ VN khó chơi hơn. Mặc dù HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung hết vốn ở hàng công vào sân với Võ Nguyên Hoàng và Khuất Văn Khang để mong tìm bàn thắng nhưng dàn cầu thủ giỏi đồng đều của Saudi Arabia không cho VN một cơ hội nào.

Thời gian cạn dần trong sự nôn nóng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và diễn biến ở các bảng đấu khác càng làm mờ mịt đường đi tiếp của Olympic VN. Đã thế, Marran và Hawsawi những phút cuối hai lần sút thắng thủ môn Quan Văn Chuẩn để đào sâu cách biệt 3-0.

Có một bàn gỡ nhiều may mắn ở phút bù giờ cuối cùng do hậu vệ Saudi Arabia phản lưới nhà từ một pha đá phạt góc nhưng không may chút nào cho dàn tuyển thủ trẻ VN khi hai trận thua đậm Iran 0-4 và Saudi Arabia 1-3 đã khiến họ dừng cuộc chơi.

Những đội vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 19 Sau ba lượt trận của môn bóng đá nam ASIAD 19, các đội nhất, nhì bảng giành quyền đi tiếp gồm: Trung Quốc, Ấn Độ (bảng A), Iran, Saudi Arabia (bảng B), Uzbekistan, Hong Kong (bảng C), Nhật Bản, Palestine (bảng D), Hàn Quốc, Bahrain (bảng E) và CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan (bảng F). Bốn đội thứ ba của các bảng đấu có thành tích tốt nhất (không tính thành tích với đội thứ tư bảng) đoạt vé vớt gồm: Indonesia (3 điểm), Qatar, Thái Lan, Myanmar đều có 1 điểm trong khi Olympic VN không có điểm nào. TT

