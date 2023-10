Thẻ quốc tế Vietbank Mastercard - tôn giá trị trong từng trải nghiệm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng tổ chức thẻ quốc tế Mastercard ra mắt thương hiệu thẻ Vietbank Mastercard với nhiều đặc quyền, tiện ích thiết thực và ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ, như: miễn phí phát hành, miễn phí thường niên trọn đời, 0% phí chuyển đổi ngoại tệ, tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư toàn diện; tặng gói chăm sóc sức khỏe gia đình 24/7, hoàn tiền lên đến 10%, nhận các ưu đãi lên đến 50% khi mua sắm chi tiêu tại các đối tác liên kết của Vietbank và Mastercard.

Thẻ quốc tế Vietbank Mastercard.

Khách hàng sở hữu thẻ Vietbank Mastercard có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, chi tiêu, rút tiền trên toàn thế giới; mua sắm trực tuyến an toàn với công nghệ bảo mật 3D Secure hàng đầu giúp bảo mật dữ liệu, hạn chế rủi ro giả mạo và đánh cắp thông tin... Thẻ Vietbank Mastercard còn được tích hợp trên các nền tảng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, Vietbank Digital giúp khách hàng dễ dàng quản lý chi tiêu, thực hiện các giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm… và trải nghiệm nhiều tiện ích khác.

Ngoài các ưu đãi tiện ích từ tính năng chung, từng sản phẩm thẻ còn có những ưu đãi và đặc quyền khác nhau, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng của khách hàng. Cụ thể, với thẻ Vietbank Mastercard Luxury Debit, khách hàng sẽ được miễn phí thường niên trọn đời, 0% phí chuyển đối ngoại tệ, hoàn tiền đến 3% (tối đa 2.400.000 đồng/năm) cho giao dịch mua vé máy bay và ăn uống…

Với thẻ Vietbank Mastercard MyLife Debit, khách hàng sẽ được lựa chọn một trong hai ưu đãi sau: miễn phí rút tiền tại tất cả ATM trong nước hoặc hoàn tiền đến 3% (tối đa 1.200.000 đồng/năm) khi mua vé xem phim hay mua sắm trên các trang thương mại điện tử.

Trong khi đó, các dòng thẻ tín dụng sẽ mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi và đặc quyền liên quan đến lĩnh vực y tế, chăm sóc gia đình, bảo hiểm, ăn uống. Cụ thể, khi sử dụng thẻ Vietbank Mastercard Lifecare Credit, khách hàng sẽ được tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư trị giá 2,9 triệu đồng hàng năm và hoàn tiền 10% không giới hạn tại bệnh viện Quốc tế City; hoàn tiền lên đến 5% (tối đa 3.600.000 đồng/năm) cho các giao dịch tại bệnh viện/chăm sóc sức khoẻ, mua bảo hiểm, ăn uống…

Còn với thẻ Vietbank Mastercard Happy Credit, khách hàng sẽ được hoàn tiền lên đến 10% (tối đa 2.400.000 đồng/năm) cho các giao dịch mua sắm tại siêu thị, nhà sách, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng mẹ và bé, trung tâm anh ngữ… Chủ thẻ còn được tặng gói chăm sóc sức khỏe gia đình, khám bác sĩ từ xa 24/7 với danh mục hơn 2.000 bác sĩ có uy tín; hoàn phí thường niên hàng năm cho chủ thẻ chính khi đạt doanh số chi tiêu; miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ phụ cho thành viên trong gia đình…

Bên cạnh đó, vấn đề an ninh, bảo mật nghiêm ngặt trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ luôn được Vietbank chú trọng. Vừa qua, Vietbank đã được công ty ControlCase (Mỹ) trao chứng nhận bảo mật PCI DSS liên tiếp 5 năm. Đây là tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thanh toán thẻ cao nhất được xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) gồm liên minh 5 thương hiệu thẻ lớn nhất thế giới: American Express, Discover Financial Services, JCB International, Mastercard và Visa Inc. Việc bảo vệ thành công chứng nhận PCI DSS trong nhiều năm liền là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Vietbank trên hành trình chuyển đổi số nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, bảo mật và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với hơn 16 năm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ, Vietbank luôn giữ vững hiệu quả kinh doanh ổn định trên thị trường thẻ Việt Nam. Việc ra mắt các dòng thẻ quốc tế Vietbank Mastercard ghi một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên; đồng thời tiếp tục khẳng định Vietbank luôn nỗ lực, thay đổi để mang đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ theo định hướng không dùng tiền mặt và ưu tiên tiêu chí nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể liên hệ các điểm giao dịch của Vietbank trên toàn quốc hoặc thông qua hotline 1800.1122 hoặc truy cập website www.vietbank.com.vn.

PHI NGUYỄN