Thầy trò HLV Park Hang-seo mất thêm gần 2 tiếng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và trở về nơi đóng quân tại khách sạn Four Points by Sheraton an toàn. Sau một buổi nghỉ ngơi hồi phục, đội tuyển VN sẽ bước ra sân tập lúc 22 giờ (giờ VN) ngay trong ngày 1-10.

Ông Park cho biết các tuyển thủ đều sẵn sàng cho trận đấu với Trung Quốc cùng sự chuẩn bị chu đáo nhất. Chút hạn chế là đội tuyển VN chỉ đá tập nội bộ với U-23, trong khi đối thủ vừa có trận hòa Syria 1-1. Tuy nhiên, ông Park tự tin đã nghiên cứu kỹ cách chơi của thầy trò HLV Li Tie và ông sẽ chọn lựa chiến thuật, con người đối phó hợp lý nhất. Theo thông báo của AFC, trận đấu này sẽ diễn ra lúc 21 giờ (giờ địa phương), tức 0 giờ (giờ VN) ngày 8-10, thay vì lịch cũ thi đấu trước 2 tiếng.

+ Trong khi toàn đội tuyển VN chuẩn bị lên đường sang UAE thì đội tuyển Trung Quốc đã có trận đấu tập huấn quan trọng với Syria với kết quả hòa 1-1 sau khi bị dẫn trước 1-0. Phía Syria không đưa ra đội hình mạnh nhất, còn HLV Li Tie của Trung Quốc thì rà soát đội hình trước khi gặp thầy trò ông Park Hang-seo trong trận đấu được xem là chung kết ở đáy bảng.