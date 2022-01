Sir Alex Ferguson có gần 27 năm dẫn dắt Manchester United và ông được xem là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.

Ronaldo thừa nhận không hạnh phúc ở MU (PLO)- Cristiano Ronaldo thừa nhận không ai ở Manchester United hạnh phúc với tình trạng hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Việc Sir Alex Ferguson giành 13 chức vô địch trong 21 mùa giải mang tên Premier League là một thành tích khó ai có thể lặp lại. Fergie cũng đem về phòng truyền thống đội chủ sân Old Trafford hàng loạt danh hiệu danh giá khác như Champions League, FA Cup, League Cup, FIFA Club World Cup…

MU dưới thời Sir Alex là một đội bóng vĩ đại, với những màn ngược dòng vào những phút cuối cùng đầy ly kì, tới mức khái niệm về “Fergie Time” ra đời. Tiêu biểu là màn ngược dòng ngoạn mục ghi hai bàn ở phút bù giờ trong trận chung kết Champions League năm 1999 giữa MU và Bayern Munich.



Sir Alex Ferguson từng giành được 2 chức vô địch Champions League cùng Man Utd. ẢNH: REUTERS

HLV huyền thoại người Scotland cũng được biết đến với khả năng dùng tâm lý chiến bên ngoài sân cỏ, dù điều đó có nghĩa là ông phải “đối đầu” với các đồng nghiệp hoặc thậm chí là các quan chức, trong đó có trọng tài.

Một sự cố như vậy liên quan đến cựu trọng tài nổi tiếng Howard Webb đã cung cấp một ví dụ hoàn hảo về việc Ferguson kiểm tra “thần kinh của vị trọng tài này xem có vững vàng hay không”.

Webb, một fan hâm mộ của CLB quê nhà Rotherham United đã bắt chính 296 trận đấu tại Premier League trong suốt sự nghiệp cầm còi của mình. Ông gây chú ý khi đã đuổi Cristiano Ronaldo trong trận derby thành Manchester năm 2008, đó là một trong 3 thẻ đỏ mà ông từng trao cho cầu thủ MU.

Webb cũng thổi phạt đền MU 10 lần, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác. Mặc dù vậy, ông cũng bị buộc tội thiên vị MU hơn bất cứ trọng tài nào khác. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Sir Alex Ferguson, tờ The Athletic (Anh) đã đăng một bài viết về giai thoại của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford.

Theo đó, Sir Alex Ferguson từng phản ứng lại cách cầm còi của Howard Webb trong trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool bằng cách nhắc đến bài hát chính thức “You’re Never Walk Alone (bạn sẽ không bước đi một mình)” của The Kop. Ai cũng biết MU và Liverpool là hai đối thủ kình địch không đội trời chung.



Webb từng là trọng tài chính trong rất nhiều trận đấu của MU. ẢNH: REUTERS

Ferguson nói thẳng với Webb: “Tôi đã nhìn thấy bạn, tôi đã thấy bạn hát “You’re Never Walk Alone”. Chết tiệt, điều đó đã nói lên tất cả rồi”. Webb đã gọi Ferguson vào phòng của ông. Tại thời điểm đó, ông chủ của MU "đánh xong rồi xoa" khi nói rằng: “Dù sao, tôi biết ông là một người hâm mộ của Rotherham”.

Khi nắm quyền lâu như Ferguson, bạn sẽ luôn có những ngày mà mọi thứ diễn ra theo cách không như bạn mong muốn và cách phản ứng sau những thất bại đó sẽ luôn có ý nghĩa.

Bạn cũng chắc chắn phải đối mặt với cùng một trọng tài hết lần này đến lần khác. Và có một ranh giới mà bạn phải vượt qua giữa quyết định chỉ trích và tạo ra nghi ngờ về động cơ của người cầm cân nẩy mực.

Nhận xét của Sir Alex Ferguson đối với Webb đúng là trên đường lối đó. Cựu trợ lý của Sir Alex, Steve McClaren chỉ ra mong muốn của Ferguson là truyền đạt suy nghĩ cho các học trò của mình.

Steve McClaren chia sẻ với The Athletic: “Nguòi quản lý mong muốn tất cả mọi người đều giống ông ấy và tranh luận quan điểm về mọi thứ. Nó không phải là giành chiến thắng bằng mọi giá, mà nó tuân theo các quy tắc tận cùng của giới hạn”.

Sir Alex Ferguson không phải là HLV đầu tiên kiểm tra giới hạn của người khác và ông cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Gần đây, chúng ta đã thấy nhiều HLV bày tỏ quan điểm trực tiếp về trọng tài.

Ví dụ điển hình là trường hợp của HLV Jurgen Klopp sau trận Liverpool hòa Tottenham ở Premier League. Những HLV khác cũng nêu ý kiến của họ về công tác trọng tài trong các buổi họp báo sau trận đấu.



Sir Alex sẵn sàng "kiểm tra tâm lý" của các trọng tài. ẢNH: PA

Tuy nhiên, với Sir Alex Ferguson, ông luôn cảm thấy mình biết chính xác đâu là ranh giới. Sir Alex Ferguson biết mình cần phải nói gì và loại bỏ điều gì để “mọi thứ được đóng khung theo đúng cách”.

Liệu Sir Alex Ferguson có thể thực hiện những điều như vậy với kỳ vọng đội đạt được thành công? Điều đó không thực sự quan trọng, miễn là nó phù hợp với ông ấy vào thời điểm đó, tờ Mirror bình luận.