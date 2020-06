Nóng bỏng sân Vinh

SL Nghệ An tiếp khách TP.HCM (VTC3 trực tiếp 17 giờ) không chỉ là một cuộc so tài cao thấp về chuyên môn mà lần đầu tiên những người con xứ Nghệ trở lại quê hương trong sự bùi ngùi khó tả.



Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng từng là thủ lĩnh một thời của bóng đá Nghệ An từ nghề cầu thủ cho đến nghiệp huấn luyện. Rất nhiều cái tên khác đã thành danh cũng dứt áo chia tay như thầy Thắng như tiền vệ Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức. Hay kiểu ra đi khác của Công Phượng từng thi tuyển vào lớp năng khiếu SL Nghệ An không đậu nhưng lại là con cưng ở Pleiku xuống đến TP.HCM.

Điểm chung nhất của Nguyễn Hữu Thắng và các cầu thủ khi rời bỏ cái nôi bóng đá dưỡng dục mình từ thuở còn thơ chỉ vì mưu sinh. Cũng có thể đặt ra vế khác thực tế hơn là CLB SL Nghệ An không đủ tiền giữ chân họ nên ai được giá thì cho đi lợi cả đôi đường lại có chỗ cho cầu thủ tuyến dưới lên thể hiện. Không ai đáng trách móc trong cuộc chơi bóng đá chuyên nghiệp cả nhưng sự lưu luyến về một nơi đầy ắp kỷ niệm như ở sân Vinh thì không thể phai mờ.



Công Phượng, cầu thủ xứ Nghệ sẽ trở về quê nhà cùng Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng vốn có rất nhiều kỷ niệm trên sân Vinh. Ảnh: TRÂM ANH

Có một thời những cầu thủ gốc Nghệ An khi về Vinh đã xin không ra sân như Công Vinh lúc khoác áo Hà Nội, hoặc lỡ ghi bàn thắng không nỡ ăn mừng. Nó làm người ta xúc động và đấy là một cái tình không biết giấu giếm.

Cuộc chơi chiều 23-6, trên sân Vinh rất khác, khi tất cả đều tạm gác tình riêng ra ngoài sân cỏ. SL Nghệ An lép vế hơn về thành tích gần nhất, vì năm ngoái TP.HCM lên ngôi á quân V-League. Dĩ nhiên, TP.HCM chắc chắn nhiều tiền hơn SL Nghệ An cho một mùa bóng, với bằng chứng là thành phần hầu hết “lính đánh thuê”, cả ông chủ tịch quê Nghệ An hay HLV người Hàn Quốc cũng chọn nơi nhiều hứa hẹn và trả đồng lương cao ngất.

Nhưng ở cuộc đối đầu trên sân cỏ, chưa chắc đội khách đã lấn át chủ sân Vinh. Các học trò HLV Ngô Quang Trường với nửa đội hình là lứa U-23 ở vòng đấu trước gây sốc hạ bệ nhà đương kim vô địch Hà Nội ngay trên sân khách, chứng tỏ họ không dễ chơi chút nào.

Ít ai ngờ con nhà nghèo SL Nghệ An học rất giỏi, sau năm vòng đấu chễm chệ ở ngôi đầu bảng, là đội duy nhất chưa để thủng lưới sau 450 phút và cùng với Sài Gòn là hai đội chưa biết thua.

Điểm đặc biệt của bóng đá xứ Nghệ khác biệt với mọi đối thủ là không tốn tiền mua cầu thủ nội giỏi. Ngược lại, cầu thủ gốc Nghệ tỏa đi khắp nơi cũng là nguồn thu không nhỏ sau những thương vụ chuyển nhượng. Niềm hạnh phúc của bóng đá SL Nghệ An là lớp trẻ liên tục thay thế đàn anh ra đi kể cả khi tre chưa già hoặc mới chớm sang điều kiện được chuyển nhượng là ra đi.

Nếu ở vòng 6 V-League trên sân Vinh nóng bỏng, thầy trò HLV Ngô Quang Trường tiếp tục có điểm trước đối thủ giàu mạnh TP.HCM, cũng không phải chuyện bất ngờ.