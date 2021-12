Lối chơi tử thủ trước Việt Nam giúp Indonesia giành 1 điểm. ẢNH: GETTY

Xin lỗi Malaysia, Indonesia sẽ không đậu xe buýt trong cuộc đụng độ bảng B AFF Cup tại SVĐ quốc gia ở Singapore.

Ép sân toàn diện, tuyển Việt Nam vẫn bị Indonesia cầm hòa (PLO)- Vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Indonesia, tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Dù Garuda (biệt danh của Indonesia) chỉ cần một trận hòa sẽ vào bán kết nhưng Indonesia muốn đánh bại Malaysia vì mục tiêu đứng đầu bảng.

Ở bảng B, Indonesia và Việt Nam mỗi đội 7 điểm tạm xếp nhất và nhì bảng. Malaysia mới chỉ có 6 điểm, buộc phải đánh bại Indonesia để đi tiếp.

Sau trận hòa 0-0 bất ngờ trước ĐKVĐ Việt Nam lượt trước, đội bóng của Shin Tae-yong tràn đầy tự tin trong lượt trận cuối. Dù chọn lối chơi tử thủ khiến tuyển Việt Nam thất vọng nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định sẽ không đậu “xe buýt” trước cầu môn Indonesia.



HLV Tan Cheng Hoe dự báo, Indonesia tiếp tục chọn phương án "đậu xe buýt" trong trận gặp Malaysia. ẢNH: FAM

HLV 52 tuổi đáp trả đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia: “Indonesia sẽ sử dụng cách tiếp cận khác ở trận đấu này. Tôi biết rõ sự kình địch giữa Indonesia và Malaysia, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để bước vào trận đấu. Chúng tôi đã phòng ngự trước Việt Nam nhưng không có nghĩa, chúng tôi sẽ tiếp tục đậu xe buýt vào ngày mai.

Indonesia đang ở vị trí đầu bảng, tuy nhiên mọi thứ có thể thay đổi và tôi đã nhắc nhở các cầu thủ của mình không được xem nhẹ mọi thứ. Các học trò của tôi đang cho thấy sự tiến bộ, nhưng họ vẫn còn trẻ. Và quan trọng là chúng tôi sẽ đấu với một Malaysia cực tốt. Thế nên chúng tôi cần phải cẩn trọng”.

Trong cuộc so tài diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay, Indonesia được chắp thêm cánh khi đón sự trở lại của đội trưởng Evan Dimas vừa bình phục chấn thương mắt cá chân. Cùng lúc, hậu vệ CLB Ipswich Town (Anh) - Elkan Baggott cũng vừa hoàn thành đợt cách ly do bay chung chuyến với người nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, tiền đạo Egypt Maulana không thể góp mặt do không được CLB của Slovakia - FK Senica nhả quân.

Ông Shin cho biết thêm: “Một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ nhưng tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu này. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt”.