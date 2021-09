Tin ở sức trẻ, tin ở sự biến hóa của thầy Park!

Gặp một đối thủ trong nhóm 5 của bóng đá châu lục với 9 trận toàn thắng, ghi 31 bàn, chỉ để lọt lưới 2 bàn trong hành trình chinh phục World Cup 2022 khu vực châu Á, không ai dám đặt một niềm hy vọng nào cho tuyển Việt Nam!

HLV Arnold: ‘Úc sẽ thắng đội tuyển Việt Nam’ (PLO)- Đội tuyển Úc có khởi đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á rất tốt với chiến thắng tuyệt đẹp 3-0 trước tuyển Trung Quốc và HLV Graham Arnold tự tin bỏ túi 3 điểm trong chuyến làm khách Việt Nam ngày 7-9.

Tất cả đều thống nhất chúng ta đang đứng trước một quả núi. Bởi nó còn khó chịu hơn cả trận gặp Saudi Arabia mà chúng ta đã thua 1-3 trên sân khách!

Không ai nghĩ Việt Nam sẽ thắng, cả thầy Park cũng phát biểu rất dè dặt trong họp báo trước trận đấu. Ông chỉ dám nói rằng: “Chúng tôi sẽ động viên cầu thủ thi đấu hết sức mình” sau khi phân tích sức mạnh của đối thủ!



Ông Park cho biết đã phân tích đối thủ Úc rất kỹ. Ảnh: AN.

Quay lại với niềm vinh quang sau khi được lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam. Chúng ta đã vượt qua vòng loại thứ 2 và sẽ đối mặt với những quả núi của châu lục! Biết rồi. Xác định rồi… Cùng bảng B với 5 đội khác, sòng phẳng ra, chúng ta chỉ kèn cựa được với Oman và Trung Quốc dẫu cả hai đội đều xếp trên chúng rất nhiều bậc trên bảng xếp hạng của FIFA!

Chúng ta thi đấu ở vòng loại thứ 3 này bằng mục tiêu học hỏi, bước đầu tiếp cận với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tất nhiên Tuyển Việt Nam phải chứng tỏ được tinh thần Việt Nam. Đó là sự thông minh, khéo léo; sự nỗ lực vượt khó đến tận cùng!

Vậy thì có gì phải lăn tăn trong trận đấu chiều tối nay!



Thủ môn Đặng Văn Lâm với hình thể to cao và nhanh nhạy có nhiều khả năng ra sân chống tuyển Úc. Ảnh: AN.



Tôi nghĩ chúng ta hãy thôi than phiền về hàng hậu vệ đang có nhiều mất mát khi thiếu vắng Duy Mạnh, Đình Trọng và khả năng là Bùi Tiến Dũng (đang còn chưa hồi phục 100% phong độ). Chúng ta cũng thôi than phiền về sự mệt mỏi, sự chưa bình phục sau trận đấu vắt kiệt sức do thiếu người với Saudi Arabia…

Chúng ta cần một sự mới mẻ trong đội hình, chúng ta cần một sức trẻ khát khao để hướng tới tương lai.

Tôi nghĩ sẽ là rất hay nếu trận đấu tối nay, thủ môn Văn Lâm được ra sân cùng với các hậu vệ Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh thậm chí là Hồ Tấn Tài của Bình Định. Tôi nghĩ cả Trọng Hoàng cũng rất nên nhường chỗ cho lớp trẻ!



Thầy trò Park Hang-seo đã sẵn sàng cho cuộc đụng độ đối thủ lớn Úc trong tốp 5 châu Á với hầu hết cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Ảnh: AN.

Tôi nghĩ tối nay chúng ta sẽ tiếp tục đấu pháp còn dang dở khi bị phá sản do chơi thiếu người ở trận đấu trước song sáng tạo hơn và phù hợp hơn với lối đá thiên về chuyền dài và bổng của tuyển Úc.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ bóng tốt hơn ở tuyến giữa, tránh được những pha đá phạt gần cầu môn và phạt góc; chúng ta sẽ táo bạo hơn với những pha phản công chớp nhoáng!

Nếu là một thắng lợi sẽ là thắng lợi vang dội cả thế giới!

Và nếu thất bại thì cũng chỉ là một bài học cho tương lai mà thôi!

Tin ở sức trẻ, tin ở sự biến hóa của thầy Park!