Dưới triều đại của HLV Thomas Tuchel, Chelsea đang trải qua giai đoạn thăng hoa khi liên tiếp đem về phòng truyền thống những danh hiệu. The Blues chinh phục thành công chiếc cúp bạc Champions League danh giá và tiếp ngay sau đó là Siêu cúp châu Âu.

Dư âm thành công tiếp tục theo thầy trò ông Tuchel đến với Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 với chuỗi 4 trận bất bại tính từ đầu mùa. Trong những chiến tích vang dội đó, hàng phòng ngự chắc chắn được xem như chiếc chìa khóa vàng đưa đội chủ sân Stamford Brigde đến thành công.

Với nhiều trung vệ giỏi, ông Tuchel thoải mái thay đổi những chiến thuật để phù hợp với tình chất của từng trận đấu. Sơ đồ 3 trung vệ mỗi khi Chelsea muốn chủ động tấn công, hay sơ đồ với 4 cầu thủ phòng ngự cổ điển để đảm bảo sự chắc chắn.



Trung vệ Antonio Rudiger đã góp công lớn trong chức vô địch Champions League của The Blues. Ảnh: CGI.

Chiến thuật của Chelsea có thể thay đổi, nhưng sự hiện diện của Antonio Rudiger thì không. Cầu thủ người Đức luôn nghiễm nhiên với một ví trí chính thức ở hàng phòng ngự. Theo thống kê, Rudiger là người có số lần dành lại bóng nhiều nhất của Chelsea.

Không chỉ có bộ kỹ năng phòng ngự tốt, Rudiger còn gây ấn tượng bởi khả năng lãnh đạo, và một phong cách chơi bóng rất quái. Rudiger không ngán ngại bất kỳ một cuộc đấu tay đôi nào với các đối thủ nhờ thể hình tốt cùng khả năng đọc tình huống tuyệt vời.

Cựu trung vệ của Manchester United, Rio Ferdinand từng không tiếc lời ca ngợi cầu thủ sinh năm 1993 sau khi chứng kiến chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal: “Hãy nhìn vào Rudiger, cậu ấy tiến bộ vượt bậc kể từ khi Tuchel về Chelsea. Cậu ta hoặc Ruben Dias là trung vệ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Rudiger thật sự là một con quái vật”.

Ở tuổi 28, Rudiger vươn mình trở thành trung vệ số 1 của Chelsea, và đội bóng thành London đang tìm mọi cách giữ chân trụ cột của mình khi bản hợp đồng giữa đôi bên sắp đến hạn kết thúc. Dù vậy, theo báo chí Anh đưa tin, Rudiger vẫn chưa đồng ý ký vào bản hợp đồng mới do vẫn còn những khúc mắc về vấn đề lương thưởng. Rudiger muốn nhận một mức đãi ngộ tốt hơn nhưng Chelsea chưa sẵn sàng đáp ứng.



Trung vệ số 1 của Chelsea lắng nghe tiếng gọi của Real Madrid. Ảnh: CGI.

Do đó, nếu đội bóng này không sớm giải quyết dứt điểm thương vụ này, rất có thể Rudiger sẽ ra đi vào cuối mùa theo dạng chuyển nhượng tự do và họ sẽ mất trắng số tiền 29 triệu bảng đã bỏ ra chiêu mộ Rudiger từ AS Roma vào năm 2019.



Về cá nhân Rudiger, cầu thủ này được cho là rất thích thú với lời đề nghị từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong tình cảnh Sergio Ramos ra đi đang để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Bản hợp đồng mới là David Alaba chưa thể gánh vác nổi nhiệm vụ bảo vệ mành lưới đội nhà.

Ban lãnh đạo Real muốn tìm kiếm một đối tác có đủ đẳng cấp để đá cặp với Alaba, và Rudiger đã được nhắm đến. Nếu cập bến thành công Real Madrid, Rudiger sẽ là kép chính trong hành trình tìm lại vị thế thống trị của bầy Kền Kền Trắng.