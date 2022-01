Sau hơn 10 ngày tập huấn ở Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) tá hỏa khi ngày càng có nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19 sau các trận giao hữu với một số đội bóng địa phương. Ngày 16-1, HLV Mai Đức Chung chỉ có thể đưa sáu cầu thủ sang Ấn Độ thi đấu giải châu Á. Không lâu sau, trong sáu cầu thủ này lại phát hiện thêm một cầu thủ dương tính với COVID-19.



Hiện tại, có đến 17 nữ tuyển thủ phải ở lại Tây Ban Nha chờ xét nghiệm cho kết quả âm tính mới đủ điều kiện đáp chuyến bay sang Ấn Độ. Phương án đưa cầu thủ bổ sung từ VN sang cũng không thành vì không kịp làm visa và cũng không có thời gian làm quen, tập luyện...



HLV Mai Đức Chung lo lắng gần đến ngày thi đấu mà chỉ có năm cầu thủ tập thể lực trong khách sạn hồi hộp chờ đồng đội còn ở châu Âu mau âm tính. Ảnh: CTV

HLV Mai Đức Chung cho biết công tác chuyên môn của đội tuyển nữ VN hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các thành viên, đặc biệt là những cầu thủ đang ở Tây Ban Nha. Ông hy vọng các học trò mình kịp âm tính với COVID-19 để trong trận khai mạc với Hàn Quốc ngày 21-1, đội VN có tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký.

Thực chất, đây là một cơ chế đặc cách của AFC dành cho đội tuyển nữ VN trong trường hợp bất khả kháng. Bởi theo quy định, mỗi đội bóng phải đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ cho một trận đấu. Ở thế không còn chọn lựa khác, HLV Mai Đức Chung chỉ còn biết cầu nguyện sao cho giờ chót có thêm ít nhất bảy cầu thủ ở Tây Ban Nha có xét nghiệm âm tính với COVID-19 kịp sang Ấn Độ trước giờ ra quân.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2022 đồng thời là vòng loại Wold Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt chỉ tiêu giành vé chơi vòng chung kết cúp thế giới. Thế nhưng với hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, cơ hội cho bóng đá nữ VN làm nên lịch sử rất thấp, nếu không muốn nói là không có.

Ở bảng C, hai đội bóng lớn Hàn Quốc và Nhật Bản gần như tiến bước vào tứ kết nhờ sức mạnh vượt trội tuyển nữ VN lẫn Myanmar. Thầy trò ông Chung chọn thời cơ lấy vị trí thứ ba của bảng để trở thành một trong hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất lấy vé vào vòng knock out và hy vọng còn suất play off dành cho đội thứ năm chung cuộc.

Trong trường hợp xấu nhất, tuyển nữ VN không đủ quân thi đấu trận mở màn ngày 21-1 với tuyển Hàn Quốc thì chấp nhận bị xử thua 0-3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn hai trận khác gặp Nhật Bản (ngày 24-1) và Myanmar (ngày 27-1).•