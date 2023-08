(PLO)- Thiều Bảo Trâm khoe vòng eo 'con kiến'; Dàn thí sinh xinh đẹp của Miss Earth Vietnam 2023; Người mẫu Phương Anh đột ngột qua đời ở tuổi 36

Thiều Bảo Trâm khoe vòng eo "con kiến" trong sản phẩm mới

Dịp đầu tháng 8, Thiều Bảo Trâm thông báo sẽ trở lại cùng sản phẩm mới Chắc anh có nỗi khổ tâm. Ca khúc nhạc Pop do Châu Đăng Khoa sáng tác, 2Pilzz sản xuất, master bởi Only C.

Lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm có sự thay đổi mạnh mẽ trong sản phẩm đầu tiên của năm 2023, từ hình tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite đến màu sắc âm nhạc mới mẻ.

Trên poster ca khúc, Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với vòng eo nhỏ nhắn cùng vóc dáng yêu kiều và giấu đôi tay. Nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra, hình tượng độc đáo của nữ ca sĩ mô phỏng theo tượng thần Vệ Nữ thành Milo - một pho tượng bán khỏa thân cụt hai tay, được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Milos.

Pho tượng này được cho là có niên đại vào khoảng năm 130 TCN khắc họa vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp mang tên Venus, cũng được coi là “phiên bản La Mã” của nữ thần Aphrodite theo thần thoại Hy Lạp.

Có thể thấy, MV sẽ xoay quanh chủ đề tình yêu, mang màu sắc nữ tính, quyến rũ như tinh thần của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Qua những hình ảnh teaser đầu tiên của dự án, nữ ca sĩ cũng nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ về nhan sắc.

Theo Thiều Bảo Trâm, Chắc anh có nổi khổ tâm là bước chuyển mình cho giai đoạn âm nhạc sắp tới, bởi ca khúc có phần sôi động hơn mini album ‘after YOU’

Song song với việc phát hành MV và nhạc số cho sản phẩm Chắc anh có nổi khổ tâm, Thiều Bảo Trâm còn ra mắt CD Single phiên bản vật lý bao gồm: 4-Panel Digipak, 1 Booklet 20 pages, 2 Random Photocards, 1 Random Clearcard, 1 CD. Thông qua ấn phẩm này, Thiều Bảo Trâm bày tỏ mong muốn tri ân người hâm mộ đã chờ đợi mình trở lại sau 1 năm.

Người mẫu Phương Anh đột ngột qua đời ở tuổi 36

Theo thông tin được biết, người mẫu Phương Anh qua đời ở tuổi 36 lúc 22h45 tối 16-8. Sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu đã để lại nhiều tiếc thương bàng hoàng của bạn bè, đồng nghiệp.

Nhiều nhân vật trong giới giải trí, thời trang, trong đó có stylist Hoàng Ku, đều bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin Pali Delish Nguyễn qua đời.

Nam rapper Mr T chia sẻ anh và Pali vẫn còn trò chuyện cùng nhau trước đó mấy ngày nên "quá sốc khi nghe tin chị ra đi. Mong chị yên nghỉ và hạnh phúc ở bên kia". "Mới hôm nào em còn gặp chị, hôm nay nghe tin sốc quá, mong chị yên nghỉ" - Tường Linh, Á quân The Face, Top 18 Miss Intercontinental viết.

Nam ca sĩ Dương Edward gửi lời chia buồn: "Vĩnh biệt chị gái, mới hôm nào chị em còn ngồi với nhau, an nghỉ chị nhé".

Thông tin từ gia đình, lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 18-8 và linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dàn thí sinh xinh đẹp của Miss Earth Vietnam 2023

Sau gần một tháng khởi động tuyển sinh, cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, do TNA Entertainment nắm bản quyền tổ chức, đã thu hút hơn 100 hồ sơ với rất nhiều ứng viên nặng ký.

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Miss Earth Vietnam 2023 có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới lần đầu tiên đến với sân chơi nhan sắc với mong muốn khẳng định chính mình.

Tốt nghiệp đại học California State University Fullerton, thí sinh Đỗ Thị Lan Anh (sinh năm 1997, chiều cao 1m71, số đo: 85-60-95) rời quê nhà từ năm 1 tuổi để sang châu Âu và sau đó định cư ở Mỹ cùng gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt đăng ký tham gia cuộc thi Miss Earth Việt nam 2023 đã có thành tích nổi trội trong nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đó.

Yến Nhi cũng là thí sinh đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fan sắc đẹp khi quyết định đến với cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023.

Vòng casting trực tiếp của Miss Earth Việt Nam 2023 diễn ra vào ngày 18-8-2023 tới đây sẽ chọn ra 36 thí sinh vào vòng Bán kết của cuộc thi.Từ 36 thí sinh sẽ trải qua cuộc đào tạo và chọn 32 thí sinh bước vào chung kết dự kiến vào tháng 10-2023.

