2025: Sân bay Long Thành phải xong

Chiều 26-11, Quốc hội (QH) thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một với hơn 90% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.



Tổng mức đầu tư gồm cả bồi thường, giải phóng mặt bằng

Theo đó, QH đồng ý đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

QH đồng thời giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định, bao gồm cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm tổng mức đầu tư toàn bộ dự án không vượt tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 94/2015 của QH (336.630 tỉ đồng, tương đương 16,03 tỉ USD, áp dụng đơn giá năm 2014).

Điểm đáng chú ý, QH không giao cho Chính phủ chỉ định mà lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của quốc gia. Đồng thời, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự.

Về phương án huy động vốn cho dự án, QH thống nhất sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh của Chính phủ. Bên cạnh đó, yêu cầu dự án bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch. Đặc biệt bảo đảm yêu cầu về công nghệ theo quy định.

Nghị quyết QH cũng thống nhất điều chỉnh diện tích đất quốc phòng từ 1.050 ha đất dành cho quốc phòng thành 570 ha đất dùng riêng cho quốc phòng và 480 ha đất dùng chung giữa quốc phòng và dân dụng.

“Việc quản lý, sử dụng phần diện tích dùng chung thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về hàng không dân dụng; ưu tiên cho hoạt động quân sự khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng…” - nghị quyết nêu rõ.



Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật và nghị quyết chiều 26-11. Ảnh: TTXVN

Lựa chọn nhà đầu tư là thẩm quyền của Chính phủ

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn một. Theo đó, ông nhấn mạnh Luật Đấu thầu đã quy định rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, do dự án có tính đặc thù nên nghị quyết sẽ quy định các nguyên tắc về quốc phòng, an ninh, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về hàng không dân dụng, sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ làm tác động đến an toàn nợ công. Đồng thời bảo đảm tiến độ dự án QH đã đề ra.

2 là số tuyến đường được QH quyết định bổ sung: Tuyến số 1 (dài 3,8 km kết nối phía tây của sân bay với quốc lộ 51) và tuyến số 2 (dài 3,5 km, kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây). Đồng thời, QH giao Chính phủ nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực sân bay Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ với từng giai đoạn đầu tư theo định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển khu vực và quốc tế.

“Trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng hàng không thực hiện dự án” - ông Thanh cho hay.

Liên quan đến tổng mức đầu tư giai đoạn một (theo tờ trình của Chính phủ là trên 111.000 tỉ đồng), Ủy ban Kinh tế của QH nhận thấy theo Nghị quyết 94 thì chi phí đầu tư xây dựng giai đoạn một chưa vượt mức đầu tư cho phần xây lắp nhưng nếu tính cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết 53 thì đã vượt.

Tuy nhiên, tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 94 chỉ là mức khái toán dựa trên báo cáo tiền khả thi được xác định sơ bộ, chưa dựa trên tính toán của thiết kế cơ sở và giá thực tế tại thời điểm xác định của báo cáo nghiên cứu khả thi…

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Xây dựng, tổng mức đầu tư dự án bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu QH, Ủy ban Thường vụ QH, nghị quyết chỉnh lý theo hướng không ghi cụ thể số liệu tổng mức đầu tư trong dự thảo nghị quyết mà giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư giai đoạn một của dự án.