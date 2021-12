Ngày 10-12, nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Kiến An cho biết UBND quận Kiến An đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ UBND phường Văn Đẩu để phục vụ điều tra theo yêu cầu của cơ quan công an.

Theo đó, ngày 9-12, UBND quận Kiến An đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch UBND phường, ông Bùi Đức Ngoãn – Phó chủ tịch UBND phường và ông Đặng Văn Hưng – Công chức địa chính của phường này để phục vụ điều tra.

Trong thời gian hai lãnh đạo bị tạm đình chỉ, ông Đỗ Thế Công – Phó chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, sẽ tạm điều hành công việc tại UBND phường.



Ba cán bộ UBND phường Văn Đẩu bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra, do liên quan vụ lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Dương Việt Hùng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An và ông Hoàng Minh Chương, cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận này.



Các cán bộ này bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra do có liên quan tới việc thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang thụ lý điều tra do có sử dụng phiếu thu nộp tiền sử dụng đất giả.

Trong đó, các cán bộ UBND phường Văn Đẩu đã thực hiện thủ tục xác nhận nguồn gốc đất cho một thửa đất của hộ dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, các cán bộ UBND phường Văn Đẩu đã lập biên bản xác nhận nguồn gốc đất trong khi không tổ chức họp tại tổ dân phố theo quy định.