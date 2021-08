Sáng 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào TP.HCM kiểm tra công tác chống dịch. Đây là chuyến công tác đầu tiên của ông trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và là chuyến công tác thứ tư đến TP.HCM trong vòng hơn 3 tháng qua, kể từ khi nhậm chức.

Từ 8 giờ sáng đến hơn 13 giờ cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm và kiểm tra tại tám điểm gồm cơ sở y tế, điểm bán hàng, điểm an sinh, khu dân cư ở TP.HCM.

Chịu khổ 10 ngày, 20 ngày còn hơn chịu khổ cả năm

Tại điểm An sinh xã hội khẩn cấp phường Cát Lái, TP Thủ Đức, Thủ tướng yêu cầu địa phương cần chuẩn bị nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân không chỉ trong một tuần, hai tuần mà là ba tuần hoặc lâu dài hơn.

Công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo người dân an tâm “ai ở đâu ở yên đấy”, thực hiện tốt giãn cách xã hội, hạn chế nguồn lây nhiễm.



Thủ tướng xem các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho người dân tại điểm An sinh xã hội khẩn cấp phường Cát Lái. Ảnh: VGP

“Cần vừa làm, vừa động viên nhân dân, muốn nhanh hết dịch cần chấp hành nghiêm việc giãn cách. Chúng ta chịu khổ 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày còn hơn là chịu khổ cả tháng, cả năm không làm được gì cả. Chịu khổ thời gian ngắn để cuộc sống sớm bình thường trở lại” - Thủ tướng nói.



Theo Thủ tướng, trong thời điểm này, chính quyền cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức, đảm bảo an sinh xã hội. Ông lưu ý, các địa phương cần áp dụng nguồn lực của phường, huy động từ người dân, tận dụng sự giúp đỡ của TP và bên ngoài để giúp đỡ người dân. Chính quyền phường, xã cũng cần cân đối nguồn lực dựa trên hoàn cảnh, điều kiện khác nhau của từng người dân để hỗ trợ.

“Chúng ta cần thuyết phục, kêu gọi người dân chung tay trong thời điểm hiện tại. Nếu chiến thắng COVID-19 thì đây là chiến thắng của người dân. Người dân quyết định chiến thắng này, chúng tôi chỉ hướng dẫn, chỉ đạo để người dân hưởng ứng” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu ngoài các biện pháp an sinh xã hội, các địa phương cần để người dân tiếp cận với y tế sớm nhất. Trong đó, các trạm y tế phường cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình.

"Chúng ta cần thành lập trung tâm khẩn cấp là vì vậy, cần phản ứng nhanh. Các đường dây nóng đã được triển khai để tiếp nhận thông tin. Khi người dân mệt, không thể ra trạm xá, lực lượng y tế phải nhanh chóng tiếp cận, không những bệnh nhân COVID-19 mà đối với tất cả bệnh khác" - Thủ tướng cho hay.

Trong công tác an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị các địa bàn cần tập trung tới người lang thang, cơ nhỡ trong thời điểm dịch bệnh. Nhóm đối tượng này cần được làm xét nghiệm, nuôi dưỡng, chăm sóc đầy đủ. Bởi theo ông, phần việc này vừa làm an sinh xã hội, vừa đảm bảo an ninh trật tự.



Thủ tướng đến kiểm tra khu cách ly tập trung tạm thời và Trạm y tế lưu động của phường Cát Lái, hiện đang có 83 ca F0. Ảnh: VGP

Sau đó, Thủ tướng đã đến thăm và kiểm tra công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tại Khu cách ly tập trung tạm thời ở Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương cần triển khai nhanh phân loại mức độ bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn để đưa ra hướng xử lý phù hợp với từng mức độ bệnh nhân.

Đặc biệt, ông quan tâm đến tình hình khám chữa bệnh nhân F0 tại nhà. Thủ tướng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vấn đề tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách nhanh nhất, gần dân nhất, hiệu quả nhất.



Đến thăm khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định ở TP Thủ Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình đời sống của người dân. Ảnh: VGP

Điểm tiếp theo mà Thủ tướng đến thăm là một khu nhà trọ của người dân trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Tại đây, Thủ tướng đặt câu hỏi về các đầu mối để người dân liên hệ khi có nhu cầu y tế hoặc an sinh xã hội, cụ thể như khi người dân cần tiếp cận y tế thì hỏi ai? Ông cũng đề nghị người dân thử gọi điện đến các số điện thoại hỗ trợ của TP xem sao.

Khi các hộ dân cho biết không biết phải gọi số nào, Thủ tướng đã hỏi lại Chủ tịch phường Thạnh Mỹ Lợi tại sao chưa thông tin số điện thoại cho người dân và phê bình lãnh đạo địa phương.

Sau đó, ông đề nghị người dân thử gọi điện cho Tổng đài 1022; tuy nhiên, tổng đài không có người nghe máy. Người dân tiếp tục gọi điện cho trạm y tế phường để thông báo có dấu hiệu sốt, yêu cầu hỗ trợ y tế ngay.

Khoảng mấy phút sau cuộc gọi, bốn nhân viên y tế của phường lập tức có mặt tại khu nhà trọ cùng với bình oxy, thuốc, máy SpO2...

Thủ tướng yêu cầu địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường tuyến y tế xã phường, đảm bảo người dân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, điều trị khi cần thiết, giảm tối đa thời gian người dân tiếp cận được dịch vụ y tế.

Chính quyền xã, phường phải tăng cường hướng dẫn người dân những thông tin phòng dịch, các phương thức liên lạc để nhân dân tiếp cận dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết.



Thủ tướng thăm Khu cách ly F1 của người lao động thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Quân đội là đội quân chống dịch, giúp nhân dân

Đến thăm Khu cách ly F1 của người lao động thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại trường mần non Sơn Ca (TP Thủ Đức), Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong công tác phòng chống dịch. Công ty cũng đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng yêu cầu Tân Cảng Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch để góp phần thực hiện tốt chủ trương xác định xã phường là một pháo đài chống dịch.

“Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Trong lúc này, làm tốt vai trò đội quân chiến đấu chính là chống dịch. Vai trò của đội quân công tác là giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ chính quyền trong công tác phòng, chống dịch...” – Thủ tướng nói.



Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát suất ăn đến các khu cách ly tại Co.opXtra Phạm Văn Đồng. Ảnh: TÚ UYÊN



Khoảng 11 giờ 30, Thủ tướng tiếp tục đến thăm siêu thị Co.op Mart tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Đây là đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” hơn một tháng nay để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi hoạt động trong thời gian siết chặt giãn cách.

Phường Hiệp Bình Chánh có hơn 35.000 hộ với 101.000 dân. Hai hôm nay, siêu thị Co.op Mart đã “đi chợ hộ” cho 2.000 hộ gia đình.

Đánh giá cao nỗ lực của Co.op Mart, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP phải tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ, thường xuyên, liên tục hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Giữa trưa cùng ngày, Thủ tướng tiếp tục tới thăm Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu. Đây là cơ sở thu dung những người lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM trước khi chuyển tới chăm sóc tại Bình Dương hoặc Bình Phước.

Khoảng 12 giờ 45, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông (đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức).

Tại đây, Thủ tướng hỏi thăm về tình hình trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất của bệnh viện. Khi biết cơ sở cần lắp bồn oxy y tế, Thủ tướng yêu cầu UBND TP lập tức triển khai ngay cho bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ còn đến kiểm tra một chi nhánh của siêu thị Vinmart, nằm trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức. Ông hỏi thăm về công tác phân phối, hàng hóa cho người dân của điểm bán này.