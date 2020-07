5 người chết, 2 nhà máy thủy điện bị vùi lấp vì mưa lớn

Chiều 21-7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết số người chết do mưa lũ tại Hà Giang đã là năm người.



Mưa lũ gây ngập lụt tại TP Lào Cai. Ảnh: TRUNG DŨNG

Nạn nhân gồm bà Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi, con bà Tin), ngụ xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Hai mẹ con bà Tin chết do đất đá vùi lấp làm sập nhà.



Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh, 13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang, tử vong do sạt lở đất vào nhà.

Cháu Trịnh An Vy, 2 tuổi, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang bị đuối nước do lũ dâng cao và anh Nông Văn Chiến 27 tuổi, thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, lái xe qua tràn bị lũ cuốn.

Ngoài ra, còn có hai người bị thương tại huyện Hoàng Su Phì và TP Hà Giang.

Về nhà ở, mưa lũ làm 57 nhà bị sạt lở, 524 nhà bị ngập lụt, tập trung ở TP Hà Giang và huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Mưa lũ cũng làm sạt lở ba điểm tại Quốc lộ 2, dự kiến đến ngày 22-7 mới thông xe...

Đặc biệt, hai nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) phải dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

Như PLO đã đưa tin, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 20 đến ngày 21-7, khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tại Hà Giang lên tới 350 mm.

Trước tình hình trên, ngày 21-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã có công điện số 04 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, các Bộ, ngành khẩn trương triển khai công tác ứng phó.