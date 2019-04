6 giám đốc công an tỉnh vừa được Bộ Công an bổ nhiệm

Trong tháng 3 và đầu tháng 4-2019, Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng, trong đó có tân giám đốc công an của sáu tỉnh/TP: Bình Dương, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định và Vĩnh Phúc.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương



Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: PLO

Sáng 1-4, tại lễ công bố nhân sự của tỉnh Bình Dương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (sinh năm 1969, quê quán ở Ninh Giang, Hải Dương) là Phó Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học An ninh.

Tháng 10 năm 2016, Đại tá Quyên được Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư chuyên ngành Khoa học An ninh.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an công bố quyết định về việc để Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (còn gọi là Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1963 tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) chuyển ngành đến công tác tại Tỉnh ủy Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh



Đại tá Nguyễn Văn Trãi (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CAND

Chiều 28-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Giám Đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Trãi vừa được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Thành nhấn mạnh trên cương vị mới, tân giám đốc công an tỉnh Tây Ninh cần nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định



Đại tá Phạm Văn Long (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ảnh: CAND

Ngày 27-3, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho đồng chí Đại tá Phạm Văn Long.

Đại tá Phạm Văn Long sinh năm 1966 tại Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Trước khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tân giám đốc Công an tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc



Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: CAND

Cũng trong ngày 27-3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Đại tá Đinh Ngọc Khoa hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã dày công đạt được qua các thời kỳ; tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an tin cậy giao phó.

Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an TP Hải Phòng



Đại tá Lê Ngọc Châu (bìa phải), Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: CAND

Ngày 20-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, nguyên Phó Tư lệnh - Bộ Tư lênh CSCĐ đến giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Lê Ngọc Châu khẩn trương bắt tay ngay vào công việc điều hành. Trong đó cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và CBCS Công an TP Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng mong muốn tân Giám đốc Công an TP nhanh chóng tiếp nhận công việc, cùng với tập thể Ban Giám đốc và CBCS Công an TP khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy…

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh



Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CAND



Ngày 3-3, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh về công tác tổ chức cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải (sinh năm 1968), Ủy viên BTV, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tân giám đốc hứa quyết tâm, luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.