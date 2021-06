Chiều 10-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết ở vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa vừa hình thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ trưa nay, vùng áp thấp ở khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía đông.



Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: KTTVQG

Dự báo đến chiều 11-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3-18,3 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.



Đáng lưu ý, các chuyên gia khí tượng đề nghị các lực lượng ngư dân đang hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến, vùng nguy hiểm của vùng áp thấp này vì nó hình thành ngay trên vùng biển phía bắc Biển Đông, di chuyển hướng về Vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Cụ thể, vùng nguy hiểm trên biển do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ từ 24 đến 48 giờ tới giới hạn ở phía tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông; phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc.

Dự báo đến chiều ngày 12-6, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm KTTVQG cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành ATNĐ, nên khả năng cao từ ngày 12-6 trở đi, khu vực ven biển phía đông, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày 13 và 14-6.