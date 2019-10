Bão số 5 gây mất điện hàng loạt khu vực ở Phú Yên

Trao đổi với PLO lúc 22 giờ đêm 30-10, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh này. Khu vực có gió mạnh nhất là thị xã Sông Cầu. Nhiều khả năng, tâm bão càn quét qua đây.



Đường phố Tuy Hòa sau khi bão đi qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thông tin, đến 21 giờ cùng ngày, hàng loạt khu vực ở tỉnh này đã bị mất điện do ảnh hưởng bão.

Tại huyện Đông Hòa, tình trạng mất điện xảy ra ở thị trấn Hòa Vinh, khu công nghiệp Hòa Hiệp, các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm, Hòa Hiệp Trung, Hòa Thành, Hòa Hiệp Bắc.

Sự cố đường dây 110kV Sông Cầu 2- Xuân Thọ 1 đã làm nhiều xã phía bắc của thị xã Sông Cầu bị mất điện như Xuân Lộc, Xuân Hải, Xuân Bình, Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2, Xuân Lâm, khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, hầm đường bộ đèo Cù Mông.

Hai xã Hòa Quang Bắc, Hòa Quang Nam của huyện Phú Hòa cũng đã bị mất điện. Hàng loạt xã của huyện Tuy An bị mất điện như An Hiệp, An Hòa, An Cư, An Mỹ, An Hải, An Định, An Nghiệp, An Xuân, An Lĩnh. Xã Đa Lộc của huyện Đồng Xuân, khu vực trạm viba Chóp Chài tại TP Tuy Hòa cũng bị tương tự.



Ngay sau khi bão vào, nước trên một số sông ở Phú Yên như sông Cái lên rất nhanh, có khả năng vượt báo động 3. UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu UBND huyện Đồng Xuân khẩn cấp sơ tán người dân ở những vùng trũng thấp, đưa lực lượng cứu hộ đến ứng cứu kịp thời.

Theo ông Trần Hữu Thế, ngay sau bão số 5 đổ bộ vào, tỉnh Phú Yên có gần 2.000 người với 485 phương tiện đang sẵn sàng lên đường ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản do bão số 5 gây ra tại Phú Yên.