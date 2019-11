Bão số 6 giật cấp 14 cách bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa 450km

Chiều nay, 9-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 6 đang ở 12,5 độ Vĩ Bắc và 113,5 độ Kinh Đông.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10-15km/giờ. Đến 16 giờ chiều mai, bão chỉ còn cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.



Đường đi của bão số 6 chiều 9-11. Ảnh: NCHMF



Do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh nên vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới tính từ phía bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc.



Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cường độ bão giảm dần còn cấp 9-10, giật cấp 12 và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo, từ đêm nay, do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Biển động dữ dội.



Từ đêm nay đến ngày 12-11, từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to, trung bình từ 100mm-400mm, khả năng cao sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đặc biệt lưu ý, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa thủy lợi xung yếu.