Chuẩn bị các điều kiện an toàn để mở tour du lịch Cần Giờ Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ sáng 12-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng Cần Giờ có đủ tự tin để bước vào giai đoạn “bình thường mới” theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ông lưu ý huyện Cần Giờ phải có kế hoạch “bình thường mới” trong điều kiện còn F0, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Huyện phải có kế hoạch ứng phó, ứng xử khi xuất hiện những tình huống này. “Thống nhất sẽ mở ra, nới rộng ra nhưng theo quan điểm an toàn là trên hết. Chậm, chắc và không được chủ quan” - ông Nên nói. Ngoài ra, ông Nên cũng đề nghị huyện Cần Giờ tập trung làm hai việc lớn. Thứ nhất, cần chuẩn bị khởi động lại các dự án lớn để tập trung lo cho chiến lược lâu dài và thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện cũng như nghị quyết Đảng bộ TP.HCM đề ra. Việc lớn thứ hai là chuẩn bị trước mắt theo những kế hoạch bằng những dự án cụ thể về du lịch nội địa, dự án nhà ở xã hội di dân trong điều kiện khó khăn về giãn cách. Riêng đối với thí điểm mở tour du lịch khép kín sau ngày 30-9, ông Nên cho rằng huyện Cần Giờ cần chuẩn bị điểm đến an toàn, người dân đi du lịch an toàn, chuẩn bị phương án xử lý nếu có rủi ro xảy ra.