Trưa 20-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lãnh đạo TP gặp gỡ lãnh đạo 312 xã, phường, thị trấn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Buổi gặp gỡ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 22 điểm cầu. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.HCM khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, chủ động có phương án ứng phó với biến thể Omicron. Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội, nhất là duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo các xã, phường cũng hứa sẽ chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống người dân sau dịch COVID-19, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán đang đến gần.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc tết lãnh đạo các xã, phường, thị trấn. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng trong đợt dịch lần thứ tư, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn đã làm hết tinh thần và trách nhiệm trong phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Trước tình hình xuất hiện một số ca nhiễm biến thể mới Omicron trong cộng đồng, ông Nên cho rằng không nên hốt hoảng mà quan trọng là không để lan rộng ra cộng đồng. Ông cho biết ngành y tế TP.HCM đã có kế hoạch ứng phó.

Do vậy, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu từng cấp, từng ngành, nhất là ngành y tế, công an, quân đội và các lực lượng chức năng khác đều phải có kế hoạch, phân công trách nhiệm, cắt cử ca trực 24/24 giờ trước, trong và sau tết Nguyên đán; đảm bảo duy trì đường dây nóng không để đứt gãy, trực và xử lý thông tin kịp thời. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động về an ninh trật tự, cơ động về y tế để sẵn sàng có mặt khi có yêu cầu, không để bị động bất ngờ.

Đối với dịp tết Nguyên đán cận kề, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức phải đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vào các ngày tết theo tinh thần bình thường mới. Ngoài việc đảm bảo hàng hóa thì cần tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chăm lo tết chu đáo cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân các tỉnh, thành sống và làm việc ở TP.HCM về quê đón tết cũng như đón người muốn trở lại TP.

Theo Bí thư Thành ủy, năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức tết tri ân để cám ơn những người đã đóng góp cho TP thời gian qua. “Tết là dịp tri ân và cần bảo vệ người dân được bình an, yên vui, giúp người dân đón tết trọn vẹn. TP cám ơn bằng tất cả tấm lòng đến những lực lượng, những người đã cùng chung tay với TP trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19” - ông Nên nói và cho rằng từ trong sâu thẳm mỗi cán bộ và người dân, cần có tâm thế biến những mất mát, khó khăn thời gian qua thành những quyết tâm, hành động quyết liệt cao nhất để bù lại những mất mát trước đó.