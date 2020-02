Bị triệu tập vì tung tin sai người về từ Trung Quốc tử vong

Ngày 4-2, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ xử lý anh Chích Văn Quản (trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến virus Corona.



Công an làm việc với anh Chích Văn Quản. (Ảnh do Công an huyện Kỳ Sơn cung cấp)

Sáng 3-2, ông N. (42 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong do nghiện rượu, mắc bệnh viêm gan B.

Tuy nhiên, Quản lại lập Facebook tên Chích Định Quang rồi đăng tải bịa đặt câu chuyện ông N. tử vong liên quan đến virus Corona để câu like. Nhiều người đã lên Facebook cá nhâm bấm like và chia sẻ thông tin, bình luận gây hoang mang dư luận.

Ngay trong ngày 3-2, Công an huyện Kỳ Sơn đã tìm ra chủ nhân Facebook Chích Định Quang là Quản nên đã triệu tập để làm rõ.

Được biết vợ chồng ông N. vừa trở về từ Trung Quốc vào ngày 24-1. Tối 2-2, ông N. cùng một người bạn gần nhà đã uống hết hai chai rượu. Nửa đêm, người thân phát hiện ông N. sức khỏe quá yếu nên đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng đến sáng 3-2, ông N. đã tử vong.

Trả lời báo chí, ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cho biết nguyên nhân tử vong của ông N. là do ông nghiện rượu rồi bị hôn mê gan. Ông N. không bị nhiễm virus Corona và cái chết của ông N. không liên quan đến virus Corona.