Bình Tân: Xóa 9/9 điểm đen về rác, cải tạo tốt mảng xanh

Người dân lo lắng vì thùng rác bị mất cắp UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân cho biết việc vận động người dân tự trang bị thùng rác sinh hoạt tại các tuyến đường, hẻm còn khó khăn do tâm lý người dân ngại để thùng rác trước nhà và lo sợ mất cắp. Theo đó, tình trạng mất trộm thùng rác sinh hoạt vẫn còn xảy ra, UBND phường và người dân kịp thời phát hiện và xử lý năm trường hợp trong năm 2020. Do đó, một số hộ dân sau khi trang bị thùng rác tiếp tục mang thùng rác vào nhà và để túi rác trước nhà trong một khoảng thời gian ngắn trước khi các đơn vị thu gom rác đến.