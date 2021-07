Giữ gìn những “vùng xanh” cho TP.HCM Chiều 30-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và động viên các lực lượng tham gia chốt bảo vệ “vùng xanh - vùng không có dịch” trên địa bàn khu phố 6, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè). Các thành viên tham gia chốt bảo vệ “vùng xanh” là cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể, chi bộ khu phố… Họ thay phiên nhau trực và chỉ cho những người sinh sống bên trong khu dân cư mới được ra vào khi có lý do chính đáng. Đối với người lạ và các shipper sẽ không được vào và phải đứng bên ngoài rồi gọi điện thoại cho khách ra nhận hàng.

