Sáng 21-12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, dự và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: ANTĐ

Theo đó, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng công an huyện Thanh Trì, nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì.

Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng công an quận Cầu Giấy nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát bảo vệ; Thượng tá Thành Trung Kiên, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng công an quận Cầu Giấy; Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an huyện Mỹ Đức nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng công an huyện Thanh Oai nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Thượng tá Trần Chí Dũng, Trưởng công an huyện Chương Mỹ nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Thanh Oai; Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng công an huyện Ứng Hòa nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng công an huyện Chương Mỹ và Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng công an quận Đống Đa nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Mỹ Đức.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết việc điều động, bổ nhiệm nhân sự nhằm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong quy hoạch hướng tới giỏi một việc và biết nhiều việc, khi ở vị trí công tác cao hơn có thể nắm vững và chỉ đạo; đồng thời phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong công tác công an.

Ông Trung đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này cần khẩn trương bàn giao công việc đơn vị cũ để nhanh chóng bước vào chỉ đạo công tác tại đơn vị mới, tập trung vào chỉ đạo triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; hoàn thành dự án cấp CCCD gắn chip, chủ động vừa bàn giao, vừa tiếp cận hòa nhập với đơn vị mới…