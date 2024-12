Sau ly hôn, mẹ đến thăm con rồi lén đưa đi, cha dẫn người qua giành lại 11/12/2024 15:48

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, chị Huỳnh Thúy Quyên (24 tuổi, người mẹ) dù được toà tuyên có quyền nuôi con nhưng đến nay sau nhiều tháng trời vẫn chưa thể đón con về ở cùng do chồng cũ là anh LVL chưa thi hành án.

Chị Huỳnh Thúy Quyên. Ảnh: TRẦN VŨ

Mẹ ôm con đi, cha qua giành lại

Quyên có chồng từ 2019, về nhà chồng ở xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, làm dâu. Sau khi có 2 con nhỏ, vợ chồng bất hòa, Quyên về nhà cha mẹ ruột ở xã Long Điền, huyện Đông Hải sinh sống (7-2023). Ngày 10-1-2024, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ra bản án ly hôn sơ thẩm, tuyên Quyên được nuôi con gái tên H (3 tuổi), chồng Quyên được nuôi con trai 5 tuổi.

Không ai kháng cáo, kháng nghị nên bản án có hiệu lực. Quyên đã làm đơn yêu cầu thi hành án ngay sau khi án có hiệu lực vào ngày 26-2-2024. Ngày 8-3-2024, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Giá Rai ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của Quyên. Tuy nhiên, việc thi hành án kéo dài nhiều tháng mà con gái vẫn chưa về với mẹ như bản án đã tuyên.

Do nhớ thương con nên ngày 8-9-2024, Quyên cùng em gái đi xe máy đến nhà chồng thăm con như thường lệ (mỗi tuần Quyên đều đi thăm 2 con 1 lần).

Lần này Quyên đã chờ sơ hở của nhà chồng, lén đưa con gái cho em gái chở đi trước. Quyên ở lại chịu đựng lời nặng nhẹ của nhà chồng về việc lén bắt con. Sau đó Quyên cũng được rời đi bằng xe ôm.

Đúng 1 tuần sau, vào ngày 15-9-2024, nhà chồng Quyên đưa người qua để giành lại đứa bé.

Quyên kể: "Lúc đó chỉ có em và bà ngoại em ở nhà. Cha mẹ em đã đi lao động ở Đài Loan nhiều tháng trước. Bên kia là chồng cũ em, cha chồng, mẹ chồng và thím chồng. Giành giật một lúc em bị té xuống sân, họ gỡ tay em bắt con gái em đi".

Bà Nguyễn Thị Anh, bà ngoại ruột của Quyên kể: "Khoảng 8 giờ sáng, cha mẹ chồng của Quyên đi xe máy đến đây, nói là nhân tiện đi đám ghé thăm cháu nội, tôi tưởng thiệt nên kêu Quyên bồng bé ra cho thăm. Ai ngờ họ tổ chức bắt em bé. Khi thấy một xe ô tô đậu trước nhà, cha mẹ chồng Quyên bồng bé đi nhưng bị Quyên giành lại. Liền đó, từ ô tô, chồng Quyên và thím chồng nó chạy vào tiếp sức bắt cháu tôi. Thím chồng nó ôm tôi lại để chồng Quyên, cha mẹ chồng đè, gỡ bắt em bé từ tay Quyên. Tội nghiệp cháu tôi cứ ghì chặt cổ mẹ nó mà khóc thét".

Quyên và bà Anh đã đuổi theo đến tận xe ô tô nhưng họ nhanh chóng đóng cửa rời đi. Quyên trở vào nhà và ngất lịm vì mệt và đau khổ. Hàng xóm đến sơ cứu mới tỉnh lại.

Phóng viên PLO cũng đã gọi điện thoại cho anh LVL - chồng cũ của Quyên để mong được nghe câu chuyện từ hai phía. Tuy nhiên, anh L không đồng ý trả lời phỏng vấn cũng như không có ý kiến gì.

Người mẹ đi tố ra công an

Sau khi sự việc xảy ra, chị Quyên đã cùng anh Sơn (dượng ruột) đi tố giác trực tiếp đến 4 cơ quan là Công an xã Long Điền, huyện Đông Hải - nơi xảy ra sự việc; Công an xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai - nơi cư trú của chồng; công an và Viện kiểm sát huyện Đông Hải.

Cảnh gia đình chồng cũ của Quyên tới nhà mẹ Quyên giành lại đứa bé. Ảnh cắt từ camera gia đình Quyên

Anh Sơn kể: "Cán bộ cả 4 cơ quan dượng cháu tôi đến đều tiếp cận đơn, nghe chúng tôi tường thuật toàn bộ sự việc. Nhưng họ bảo không có dấu hiệu tội phạm và hướng dẫn yêu cầu đến Cơ quan thi hành án".

Ngày 4-11-2024, phóng viên PLO đã đến một số cơ quan để tìm hiểu thì được biết Quyên tố giác chồng cũ đã có hành vi bắt cóc tống tiền. Một Phó trưởng công an xã Long Điền trao đổi với phóng viên rằng, cán bộ tiếp nhận tố giác xác định không có việc tống tiền nên không có dấu hiệu phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ đó mới hướng dẫn Quyên yêu cầu đến cơ quan thi hành án để đòi lại con gái theo bản án của toà.

Vị phó Công an xã Long Điền cũng có ý kiến rằng Quyên nên làm đơn tố giác lại theo hướng quy định tại Điều 153 - tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Đoạn clip ghi lại sự việc.

Ngày 5-11-2024, trao đổi lại với phóng viên PLO, chị Quyên và anh Sơn thừa nhận từ đầu chỉ tố giác tội bắt cóc, không biết đến Điều 153. Và trong ngày, hai dượng cháu đã làm đơn tố giác lại về hành vi "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Ngày 10-12-2024, anh Sơn và Quyên cho biết, VKSND huyện Giá Rai đã chuyển đơn đến Công an huyện Đông Hải. Ngày 3-12-2024, một tổ cán bộ Công an huyện Đông Hải đã đến nhà Quyên ghi nhận lời khai gia đình, lập các biên bản về sự việc đã xảy ra hôm 15-9-2024.

***

Thi hành án giao con là một trong những việc thi hành án khó, phức tạp và tế nhị. Bởi nếu cơ quan Thi hành án dân sự làm không khéo hoặc nếu bên phải thi hành án và bên được thi hành án thiếu sự cảm thông, chia sẻ thì rất dễ gây tổn thương cho đứa trẻ. Có lẽ vì vậy mà Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Giá Rai, Bạc Liêu - cơ quan thụ lý thi hành án vụ giao con này - đã phải tiến hành từng bước thận trọng, dẫn đến việc thi hành án có phần chậm so với sự mong mỏi của người mẹ.

Tuy vậy, không vì việc thi hành án chậm mà cả người cha lẫn người mẹ có những hành xử nóng vội, dễ gây thêm tổn thương cho trẻ và... coi chừng vi phạm pháp luật.

Hành vi của người cha và cả người mẹ trong vụ này sai - đúng ra sao, vi phạm pháp luật đến mức nào..., mời bạn đọc theo dõi trên PLO ở bài kế tiếp.