Bình Dương là "điểm nóng" thứ 2 sau TP.HCM về dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh đã có đến hơn 130.000 ca nhiễm, hàng trăm ngàn người là F1, hơn 1000 trường hợp bị tử vong do COVID-19.

Các địa phương đã buộc phải áp dụng Chỉ thị 16 trong một thời gian dài, hầu hết mọi hoạt động của người dân đều bị tạm ngưng.

Trong thời gian này, ngoài nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh với các loaị tội pham, kiểm soát tốt việc đi lại của người dân để tránh lây lan dịch bệnh. Toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Dương cùng với chính quyền các địa phương luôn có mặt tại các "điểm nóng" về dịch bệnh để hỗ trợ người dân kịp thời.







Lực lượng công an ngày đêm kiểm soát tại các chốt, tuần tra liên tục để đảm bảo tình hình ANTT và kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân. Ảnh: LA



Lực lượng công an luôn có mặt tại khu vực tâm dịch để đảm bảo tình hình ANTT và hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ảnh: LA



Lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ đảm bảo tình hình ANTT tại khu điều trị dã chiến Thới Hòa (thị xã Bến Cát), nơi đang chăm sóc điều trị cho hơn 13.000 F0. Ảnh: LA



Đại tá Trần Văn Chính-Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến tận các khu nhà trợ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các công nhân gặp khó khăn. Ảnh: LA



Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Dầu Một chia lương thực, thực phẩm vào các túi nhỏ để đưa đi hỗ trợ cho người dân. Ảnh: LA



Vừa hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Dầu Một còn phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh và những thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Ảnh: LA



Những chiếc xe tuần tra thường ngày, nay được Công an TP Dĩ An trưng dụng để chở lương thực đưa đến các khu nhà trọ phát cho công nhân. Ảnh: LA



Khi đang trực chốt cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Dĩ An thấy đôi vợ chồng trẻ đi xe đạp từ Đồng Nai về huyện Bình Chánh (TP HCM) có hoàn cảnh khó khăn. Người vợ mang bầu sắp sinh không còn tiền trang trải nên buộc phải về quê. Cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát đã quên góp tiền hỗ trợ hai vợ chồng. Ngoài ra, Công an TP Dĩ An còn dùng xe ô tô đưa hai vợ chồng về tận nhà. Ảnh: LA