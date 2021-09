Tối 6-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tham dự chương trình livestream ‘Dân hỏi – Thành phố trả lời’ để trực tiếp chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15-9.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham gia livestream. Ảnh: TTBC

Ngay khi bắt đầu chương trình, livestreams đã có hơn 30.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận, sau đó lượt xem nhanh chóng đạt gần 80.000 lượt.

Mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi đã nhắc lại lời hứa trong buổi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP. Ông cho biết ông nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh TP đang khó khăn vì COVID-19. Trước cử tri và nhân dân TP, ông Mãi đã hứa đem hết sức mình cùng tập thể UBND TP phòng chống dịch đạt hiệu quả, cải thiện tình hình, ngăn chặn dịch bệnh, giảm tử vong, chăm lo an sinh cho bà con.

“Tôi sẽ cùng các ngành chức năng, cùng các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà khoa học xây dựng kế hoạch bài bản hơn, hiệu quả hơn để TP thích ứng trong điều kiện có dịch, phục hồi kinh tế - xã hội khi tình hình dịch cải thiện hơn” – ông nói và cho biết về lâu dài, TP phải có chiến lược phát triển xứng tầm, huy động tất cả nguồn lực của TP, cả nước và cả quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định ông đang thực hiện lời hứa của mình.



Chương trình livestream nhận nhiều sự quan tâm của người dân. Ảnh: L.THOA

Trước câu hỏi của người dân về việc "bao giờ TP nới lỏng giãn cách, tại sao giãn cách hoài mà dịch vẫn không giảm", Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết đó là câu hỏi của tất cả người dân TP, của cả nước và bạn bè quốc tế.

Theo ông Mãi, khi dịch diễn biến phức tạp thì TP phải tiến hành các biện pháp phòng chống dịch như cách ly, hạn chế di chuyển, hạn chế sản xuất, sinh hoạt, ảnh hưởng rất lớn đến dời sống sinh hoạt, kinh tế - xã hội của TP.

Việc TP giãn cách lâu mà không hết dịch có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, ông Mãi thông tin chủng virus Delta diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, nên việc ứng phó đôi lúc chưa kịp thời, đến khi hiểu được phần nào quy luật của nó thì TP tiến hành các biện pháp giãn cách dẫn đến một số nơi làm kịp thời, triệt để, có cải thiện.

Tuy nhiên về chủ quan thì một số địa bàn làm chưa thực hiện nghiêm dẫn đến lây lan dịch bệnh, các hoạt động xét nghiệm để bắt F0, ngăn nguồn lây ở một số nơi làm chưa tốt.

“Thời gian gần đây chúng ta thực hiện giãn cách nghiêm, ai ở đâu thì ở đó, với việc khẩn trương xét nghiệm tìm F0, tách F0, ngăn nguồn lây đã có chuyển biến tương đối tốt. Tôi tin nếu chúng ta thực hiện các biện pháp này quyết liệt, đồng bộ hơn trong thời gian tới thì có thể cải thiện tình hình” – ông Mãi khẳng định.

Đối với thời gian kết thúc giãn cách để người dân làm ăn thì ông Phan Văn Mãi cho hay: TP sẽ phải còn giản cách hoặc còn biện pháp khi tình hình dịch diễn biến phức tạp; việc giãn cách sẽ phụ thuộc vào sự chuyển biến, tình hình của dịch bệnh, chứ không thể nói đến 15-9, cuối tháng 9 hay đến hết tháng 10-2021.

Cũng theo ông Mãi, Chính phủ có Nghị quyết đề ra đến 15-9, TP phải kiểm soát được dịch. “Chúng tôi đang tập trung thực hiện được mục tiêu này với việc giãn cách, xét nghiệm kịp thời phát hiện F0, điều trị, chăm sóc cho F0, giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine… Tất cả những hoạt động này TP đang khẩn trương làm để đến 15-9 có thể thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh” – ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP nhìn nhận, nếu đến 15-9, TP đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh thì sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách. Còn hiện TP đang quyết liệt cho những hoạt động để kiểm soát tình hình đến 15-9; đồng thời có sự đánh giá lại, chuẩn bị các phương án, nếu tới đó TP đạt được mục tiêu kiểm soát dịch thì giãn cách như thế nào.

“Chúng ta có thể quyết định nới lỏng giãn cách nhưng nếu không đảm bảo an toàn, sức khoẻ của người dân, ảnh hưởng tính mạng người dân thì việc giãn cách không ý nghĩa đúng với mong muốn. Do vậy phải giãn cách theo nguyên tắc an toàn với dịch bệnh, nếu an toàn mới giãn cách” – ông Mãi nói và cho biết muốn vậy phải có bước chuẩn bị khẩn trương như xét nghiệm tìm F0 ngăn nguồn lây, kịp thời điều trị F0, giảm tử vong và tập trung tiêm vaccine…

Ông Mãi cũng tiếp lời: “Việc mở giãn cách phải dự trên nguyên tắc an toàn, an toàn đến đâu thì mở đến đó. Trong thời gian tới chúng ta phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. Tuỳ theo tình hình dịch bệnh chúng ta sẽ nới lỏng hoặc thắt chặt các biện pháp giãn cách”.

Chủ tịch TP.HCM khẳng định TP phải có sự chuẩn bị kĩ, tuỳ theo tình hình mà mở giãn cách từng bước, phù hợp với tình hình thì sẽ an toàn, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khoẻ cho người dân, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp.

Ông Mãi cũng cho biết từ nay đến 15-9, về cơ bản TP.HCM sẽ tiếp tục các biện pháp như từ 23-8 đến nay. Tuy nhiên, sẽ có hai điều chỉnh. Thứ nhất, hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã, phường, thị trấn. Thứ hai, ở vùng đỏ thì shipper sẽ đi chợ thay người dân, còn ở vùng xanh thì người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine nên là người đi chợ.