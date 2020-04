Ngày 10-4, Công an TP.Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận -Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Huỳnh Thới An- Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận-Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trao quyết định cho tân phó giám đốc Huỳnh Thới An. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Huỳnh Thới An cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và mong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ hứa ra sức phấn đấu, nêu cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, ngành phân công.

Đại tá Huỳnh Thới An, sinh năm 1967, quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, Đại tá Huỳnh Thới An là Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, đến tháng 7-2019 được điều động đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và nay tiếp tục được điều động về Cần Thơ.