Ngày 19-3, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương.



Việc ký quy chế phối hợp này nhằm tạo cơ chế chặt chẽ trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh và phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp nhằm tạo điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.



Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ (trái) và Đại tá Đinh Văn Nơi Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm hai đơn vị. Ảnh: HD

Trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn giáp ranh.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng hồ cặc biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh, công tác phối hợp giải quyết hình hình ANTT phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên quan điểm kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội.Vận dụng dụng khôn khéo, thận trọng các biện pháp nghiệp vụ trong xử lý các tình huống nhạy cảm, phúc tạp về ANTT phải đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của ngành.

Công an hai địa phương chủ động phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch từ bên ngoài, số phần tử cơ hội lợi dụng những yếu tố nhạy cảm có liên quan đến dân tộc - tôn giáo để kích động chống phá.

Hai bên chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu có liên quan nhằm đấu tranh ngăn chặn, không để các đối tượng câu kết hình thành bằng, nhóm tội phạm trên địa bàn giáp ranh…

Nội dung thông tin trao đổi về các hoạt động của tội phạm, phải đảm bảo bí mật, chính xác. Khi xảy ra vụ việc, hiện tượng có liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh, phải nhanh chóng, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp xác minh kết luận thống nhất trước khi báo cáo lên cấp trên, cấp có thẩm quyền giải quyết.