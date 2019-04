Công an Đà Nẵng luân chuyển hàng loạt lãnh đạo cấp phòng

Sáng ngày 16-4, Công an thành phố Đà Nẵng công bố các Quyết định của Bộ Công an về việc điều động lãnh đạo chỉ huy cấp trưởng phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao các quyết định này.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (giữa) trao quyết định cho các trưởng phòng. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo các quyết định này, Đại tá Phạm Văn Tới từ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính sang làm Chánh Thanh tra Công an; Đại tá Quách Văn Dũng từ Trường phòng Cảnh sát Hình sự sang Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính; Đại tá Phan Ngọc Truyền từ Trưởng phòng Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc sang Trưởng phòng CSGT; Đại tá Lê Ngọc từ Trưởng phòng CSGT sang Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Sắp tới, Công an Đà Nẵng sẽ bổ nhiệm những vị trí cấp phòng còn khuyết và luân chuyển lãnh đạo các quận, huyện.