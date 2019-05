Tại buổi làm việc, đại diện Thanh tra Công an TP.HCM cho biết: Để có căn cứ kiểm tra, xác minh các nội dung mà báo đã đăng, đơn vị đề nghị báo cung cấp các chứng cứ, hình ảnh, băng ghi âm… liên quan mà trong quá trình tác nghiệp phóng viên thu thập được.



Đại diện báo cho hay đang tập hợp các tài liệu và sẽ chuyển cho thanh tra sớm nhất.

• Trước đó, ngày 17-5, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã làm việc với Pháp Luật TP.HCM xung quanh loạt bài điều tra trên, nắm thông tin về loạt bài và các tài liệu, chứng cứ liên quan để làm việc với Công an TP.HCM. Báo đã cám ơn sự vào cuộc nhanh chóng của C02. Báo đã thông tin sơ lược về cả tuyến bài và sẽ cung cấp các chứng cứ nhanh nhất cho cơ quan chức năng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cũng đã chỉ đạo Đội CSGT An Lạc báo cáo. Đồng thời, PC08 cũng đã báo cáo lên Công an TP về nội dung Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Liên quan vụ việc, ngày 21-5, chúng tôi đã liên hệ với Đội CSGT An Lạc để nắm thông tin về việc chấn chỉnh công tác tuần tra… tuy nhiên, đại diện đơn vị đề nghị chúng tôi “liên lạc với PC08, chứ đội không thể trả lời”.

Như chúng tôi đã thông tin, đường Võ Văn Kiệt nối quốc lộ 1A với trung tâm của TP.HCM và nhiều quận, huyện vùng ven có rất nhiều chành xe, trung chuyển hàng hóa vào nội thành và đi các tỉnh. Trên tuyến đường huyết mạch này cấm xe tải 2,5 tấn từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày; cấm xe tải trên 2,5 tấn từ 6 giờ đến 22 giờ nhưng thực tế hàng loạt xe ben, xe tải, xe bồn tung hoành ngay trước chốt CSGT. Có điều này là các đường dây cò dắt xe bắt tay với CSGT “làm luật”…

