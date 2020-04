COVID-19: Cấp bách lắm dân mới đến phường làm hồ sơ

Công an, CSGT sẽ giải quyết các trường hợp cấp bách Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM ngưng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 đến 15-4. Tuy nhiên, nếu người dân cần làm những hồ sơ cấp bách thì có thể đi vào bên trong liên hệ với cán bộ để được hướng dẫn. Trong khi đó, tại trụ sở tiếp công dân Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, mọi hoạt động của lực lượng CSGT vẫn làm việc bình thường như tiếp công dân đến xử lý vi phạm, xử phạt… Tiêu điểm Các đơn vị, công an quận, huyện chỉ giải quyết các thủ tục thực sự cấp bách như gia hạn visa cho người nước ngoài, xác nhận địa chỉ thường trú để khai tử, công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm... Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và dịch vụ bưu điện để giảm thiểu tập trung đông người. (Theo website Công an TP.HCM)