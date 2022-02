Trưa 23-2, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đã cứu thành công chín ngư dân trên tàu bị chìm cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý.

Lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày (23-2), tàu QNg 96237 TS của ông Hàn Minh Trọng (50 tuổi, ngụ thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) do thuyền trưởng Mai Văn Lý (45 tuổi, ngụ thôn Tây An Hải) làm thuyền trưởng chạy từ quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) về đảo Lý Sơn.



Vùng Cảnh sát biển 2 điều tàu ứng cứu ngư dân trên tàu cá bị chìm. Ảnh: CSB

Khi tàu chạy đến cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý thì bị chìm, chín ngư dân trên tàu cầu cứu.

Nhận tin, Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 4032 tiếp cận, phối hợp cùng ngư dân đang hoạt động gần vị trí tàu gặp nạn ứng cứu.

Hiện chín ngư dân gặp nạn đang ở trên tàu CSB 4032, sức khoẻ ổn định và được đưa vào bờ.



Chín ngư dân đã được cứu kịp thời, đang đưa vào bờ. Ảnh: CSB

Được biết, tàu cá QNg 96237 xuất bến vào ngày 17-2, hành nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa (của Việt Nam), khi quay về bờ thì gặp nạn.

Khoảng một tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển gần đảo Lý Sơn có gió đông bắc cấp 7,8, biển động dữ dội.