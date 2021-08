Ngày 13-8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung “Sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc. Dân bỏ về hết” của một tài khoản có tên T.P.

Người này đã đăng kèm một số hình ảnh có không gian được bày bàn ghế trống, không có người ngồi.

Thông tin này sau đó được một tài khoản khác có tên LHA chia sẻ lại.



Một tài khoản facebook lan truyền thông tin về quận 12 tiêm vaccine của Sinopharm. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, khẳng định: Hôm nay (13-8), quận 12 không có điểm tiêm vaccine trong cộng đồng, chỉ có điểm tiêm trong bệnh viện. “Mà tiêm trong bệnh viện thì những hình ảnh, nội dung đó là không có, là giả" - ông Đức nói.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND quận 12 khẳng định hiện quận này chưa triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm, việc tiêm vaccine trên địa bàn quận đang được sắp xếp lịch.

Đối với tài khoản đăng tải thông tin không chính xác, ông Đức cho biết quận 12 đã giao cho lực lượng an ninh của Công an quận phối hợp với an ninh của Công an TP.HCM để xác minh đối tượng.

Như PLO đã đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có thông tin về việc cấp vaccine phòng COVID-19 đợt 5 lần thứ 46 cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Theo danh sách, HCDC cung cấp cho các quận 1, 3, 4, mỗi quận 1.000 liều vaccine Vero Cell. Quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, mỗi quận, huyện được cấp 2.000 liều. Các quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh được cấp mỗi quận 3.000 liều. Huyện Hóc Môn được cấp 5.000 liều, huyện Củ Chi được cấp 4.000 liều và TP Thủ Đức được 7.000 liều.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết huyện đã tiêm cho 4.490 người trên tổng số 5.000 liều vaccine Vero Cell theo kế hoạch. Có 438 người hoãn tiêm.

Theo ông Thắng, người dân khi tới tiêm đều được các y bác sĩ hướng dẫn, giải thích cụ thể nên rất đồng tình, ủng hộ. Trong sáng cùng ngày cũng không có người nào có phản ứng sau khi tiêm.