Từ 0 giờ ngày 21-6, toàn bộ thị xã Tân Uyên, TP Thuận An và bốn phường của TP Thủ Dầu Một (Hiệp An, Hiệp Thành, Chánh Mỹ và Phú Hòa), Bình Dương bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Nguyên nhân là các địa phương này đều có ca dương tính với SARS-CoV-2, các ca nhiễm phần lớn là công nhân.



Khu vực phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 20-6. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đến hết ngày 21-6, tỉnh này ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 18 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Hai ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM và một ca là tài xế chở hàng tuyến Bắc - Nam (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) được phát hiện khi có triệu chứng sốt, đến khám tại Trạm Y tế Lai Uyên (huyện Bàu Bàng).



Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh ghi nhận 108 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Riêng ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh có tổng cộng 86 ca nhiễm. Hiện BV đa khoa tỉnh đang điều trị cho 110 bệnh nhân (108 bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, một ca tái dương tính từ Khánh Hòa, một chuyên gia nhập cảnh), tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Theo nhận định của ngành y tế tỉnh, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh rất đáng lo ngại. Biến chủng virus từ Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh, các ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân nên rất khó kiểm soát… Số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh đang tăng nhanh, do đó cần nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức cao nhất để chuẩn bị và có biện pháp, nguồn lực kịp thời chống dịch.

Hiện chính quyền địa phường vẫn nỗ lực truy vết, khoanh vùng lấy mẫu đối với các trường hợp liên quan đến các ca dương tính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh; buộc dừng hoạt động các chợ tự phát đối với những địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo ghi nhận, đa số người dân chấp hành nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị 16. Các cửa hàng ăn uống và dịch vụ không cần thiết đã đóng cửa, một số nơi chỉ bán mang về, người dân đều tự giác đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Riêng đối với ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh, UBND thị xã Tân Uyên đã phong tỏa toàn phường từ 0 giờ ngày 20-6 để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca dương tính.

Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho biết ngành y tế đã khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm được gần 10.000 người có liên quan đến các ca nhiễm và tiếp tục phong tỏa toàn phường để khoanh vùng dập dịch.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, TP đã đề xuất xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở những nơi có nguy cơ cao, cụ thể như phường Bình Chuẩn, khu phố 1 B (phường An Phú), các khu phố Đồng An 1, Đồng An 2, Đồng An 3, Đông Ba và Bình Đáng (phường Bình Hòa). Dự kiến số dân ở các khu vực này trên 40.000 người.

“Hầu hết người dân đều có ý thức chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngay khi có thông báo. Tuy nhiên, còn một số người dân chưa thực hiện tốt do chưa nắm bắt thông tin kịp thời” - ông Tâm nói và cho biết TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân. Tiếp đó, nếu người dân nào không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.