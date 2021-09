Các ấp, khu phố nguy cơ CDC Đồng Nai đề xuất tiếp tục phong tỏa Huyện Vĩnh Cửu có ấp Ông Hường (xã Thiện Tân) và ấp 1, ấp 5 (xã Thạnh Phú). TP Biên Hòa có khu phố 4A, B, C, khu phố 3A (phường Trảng Dài), khu phố 6 và khu phố 8 (phường Long Bình), khu phố Long Điềm, Bình Dương, Thái Hòa (phường Long Bình Tân); khu phố An Hòa, Cầu Hang, Đồng Nai (phường Hóa An), khu phố 8, khu phố 12 (phường Hố Nai), khu phố 9, 8A, 8B (phường Tân Biên); khu phố 4 của (phường Tân Hòa). Huyện Trảng Bom có ấp Ngũ Phúc, Đông Hải, Lộ Đức, Thanh Hóa (xã Hố Nai 3), ấp Sông Mây, An Chu, Phú Sơn (xã Bắc Sơn). Huyện Nhơn Trạch toàn thị trấn Hiệp Phước, ấp Bến Sắn, Bến Cam. Huyện Định Quán ấp 1 của xã Phú Ngọc.