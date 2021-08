Emagazine: CSGT TP.HCM - Tấm lá chắn trong cuộc chiến với COVID-19

Những ngày TP.HCM giãn cách để chống dịch COVID-19 với hàng hoạt các biện pháp tăng cường, siết chặt hơn việc ra đường của người dân, cũng là lúc các lực lượng của TP, trong đó có CSGT - lực lượng tuyến đầu chống dịch, phải làm việc nhiều hơn.







Từ 0 giờ ngày 9-7, thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn TP, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho hay Phòng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tái thiết lập 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cấp TP tại các cửa ngõ.



Tại các chốt này, lực lượng CSGT sẽ là chốt trưởng, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan khác kiểm soát 24/24 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Phòng PC08 cũng phối hợp Công an TP Thủ Đức và 21 quận, huyện thiết lập 57 chốt giáp ranh các tỉnh và trên 300 chốt tại các giao lộ trung tâm TP để kiểm soát người, phương tiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Phòng cũng chủ động bố trí quân số tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang, ra đường khi không cần thiết,… phối hợp với Bộ Tư lệnh TP thành lập bốn tổ tuần tra kiểm soát lưu động để kiểm tra, xử lý các trường hợp lưu thông trên đường.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an TP nói chung và CSGT nói riêng đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành vững vàng trên mặt trận phòng chống dịch, là tấm lá chắn vững chắc, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Trong quá trình làm việc tại các chốt kiểm soát dịch, CSGT cũng luôn đồng hành, hỗ trợ những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn khi tham gia giao thông trên đường như nhường suất cơm và đưa em nhỏ đi lạc về nhà, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu, hỗ trợ đưa hai mẹ con đi chạy thận bị thủng bánh xe về nhà ở Tây Ninh…

Những hành động đẹp này đều được biểu dương kịp thời, các gương điển hình tiên tiến cũng được nhân rộng trong toàn Phòng; qua đó cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng đến các lực lượng đồng lòng chống dịch.

Cán bộ chiến sĩ của PC08 cũng chủ động kêu gọi mạnh thường quân đóng góp nhu yếu phẩm và trực tiếp đưa đến người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Những chuyến hàng nghĩa tình đầy ắp thực phẩm rất đỗi bình dân, bình dị trong ngày thường nhưng lúc này lại vô cùng cần thiết với người lao động nghèo bị mất việc đang sống trong các khu cách ly, phong tỏa và cả những sinh viên đang bị kẹt lại TP, chưa thể về quê.

Tại một chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ phía Đông TP vào một buổi tối giữa tháng 8. Thời điểm này khi các tuyến đường trong khu dân cư đã im ắng thì tại những chốt kiểm soát vẫn sáng đèn để kiểm tra các phương tiện được phép hoạt động.



Trong các lán trại dựng tạm, CSGT TP.HCM đóng vai trò chủ chốt cùng nhiều lực lượng khác gồm CSCĐ, quân sự, công an địa phương, quản lý thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, y tế, thanh tra giao thông,… đang mỗi người một việc.

Có người được phân công đứng ở mặt đường điều tiết, kiểm soát phương tiện. Bên trong lán có người đang kiểm tra chủ xe, quét mã QR code để khai báo di biến động, người thì ghi chép sổ sách. Có cán bộ tranh thủ lót dạ miếng cơm, uống ngụm nước, có người tranh thủ ngồi nghỉ chân sau những giờ đứng kiểm soát liên tục họ đều giữ khoảng cách an toàn.

Một cán bộ từ bên ngoài với tay lấy chai sát khuẩn xịt lên khắp người, rửa tay liên tục, nói với vào: “Lại một xe chở F0 đi qua!”. Anh thở dài khi xịt sát khuẩn rồi trở lại công việc.

Một CSGT giải thích: “Chuyện hàng ngày em ơi, các phương tiện chở lực lượng chống dịch, chở người nhiễm COVID-19 liên tục đi qua. Mình cứ đảm bảo việc bảo hộ, giữ khoảng cách, sát khuẩn là được”.

Theo CSGT, các chốt kiểm soát dịch hoạt động 24/24, chia làm ba ca trực, mỗi ca 8 tiếng và luân phiên nhau nghỉ. “Cực nhất là các ca đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Bởi dù đêm khuya thì các cửa ngõ TP vẫn nườm nợp phương tiện di chuyển qua chốt” – một CSGT giải thích và cho biết mỗi tuần các anh sẽ được test COVID-19 để đảm bảo an toàn khi chống dịch.

Còn tại một chốt kiểm soát ở cửa ngõ phía Nam TP, một CSGT cho biết việc phải kiểm soát các phương tiện chở F0, F1 vào buổi tối diễn ra căng thẳng hơn ban ngày. Thời điểm dịch bùng phát mạnh, nhiều trường hợp F0 tự đến cơ sở y tế test PCR sau khi có kết quả dương tính qua test nhanh tại nhà; hoặc các ca F0 vừa nhận kết quả test PCR từ bệnh viện đang bối rối không biết làm sao; có cả các F0, F1 sau khi đi cách ly về,…

“Khi tiếp xúc với họ thì mới nghe họ trình bày là F0, tinh thần phải vững chắc thì mới tiếp tục mới làm việc được” – vị CSGT nói và cho biết luôn tạo điều kiện để những người này đến nơi điều trị, cách ly nhanh nhất.

Ra các chốt kiểm soát dịch, gần như ai cũng bảo “đã chọn công việc này thì đều phải thoát ly với gia đình!”.



Một cán bộ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM trực chốt ở cửa ngõ phía Đông TP cho hay: Từ khi TP thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, anh đã đưa vợ con về bên ngoại còn mình thì “tác chiến” rồi về nhà thui thủi một mình, nhớ vợ nhớ con chỉ dám gọi video để gặp mặt. “Cũng khoảng hai tháng rồi. Lúc tôi xa con, đứa nhỏ chỉ bập bẹ nói được vài tiếng, bây giờ gọi điện thì kêu ba đến rõ…” – anh cười rồi bảo không biết bao giờ “cuộc chiến” này mới kết thúc.

Trong quá trình làm việc, anh liên tục đề nghị người dân đứng cách xa mình 2 m. Anh bảo, anh cũng không biết chắc rằng bản thân có nhiễm bệnh không, cũng không biết người đối diện thế nào. Kể cả trong lực lượng trực chốt cũng giữ khoảng cách với nhau. Chỉ cởi khẩu trang khi ăn cơm, uống nước mà mỗi người cũng ngồi một góc.

Cùng hoàn cảnh, một cán bộ CSGT ở cửa ngõ phía Nam cho biết từ khi TP thực hiện Chỉ thị 16, anh đã ở hẳn tại đơn vị. Tại trụ sở Đội CSGT, các cán bộ kiểm soát dịch bên ngoài được bố trí một phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với các đồng đội khác.

“Thực sự tôi không còn đủ tự tin để về với gia đình, bản thân cũng không biết mình có là F0 hay không vì tiếp xúc với quá nhiều người” – anh nói và cho biết dù vợ ở nhà có lo lắng khi chồng đang ở tuyến đầu chống dịch nhưng vẫn ủng hộ anh.

Rồi anh bảo: “Hôm trước là kỉ niệm ba năm ngày cưới của vợ chồng anh nhưng anh nhắn cho vợ rằng anh không về nhà được, không tặng cho vợ những đoá hoa xinh như mọi năm được, mong vợ hãy xem anh là bông hoa giữa đời thường tặng vợ nhé!”.

Anh nói thêm rằng hơn một tháng không về nhà và có thể là nhiều ngày hơn nữa nhưng anh vẫn đang cùng người dân nỗ lực chống dịch, rồi mọi khó khăn sẽ qua thôi.

Phó Trưởng phòng PC08, Thượng tá Đoàn Văn Quới cho hay CSGT là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch, với tính chất công việc đặc thù, phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người nên khó tránh khỏi việc cán bộ chiến sĩ có thể sẽ nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, từng cán bộ CSGT luôn vững vàng trên mặt trận chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ở TP.HCM.



“Cuộc chiến không tiếng súng” với đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn gian khổ nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo Thượng tá Qưới, TP.HCM là một mặt trận chống dịch, còn lực lượng CSGT là những chiến sĩ tuyến đầu luôn vững vàng trong cuộc chiến ấy. Lực lượng CSGT TP.HCM luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng lời kêu gọi “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn.

Lực lượng CSGT TP cũng kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

“Chúng tôi cùng các lực lượng khác của TP.HCM giữ vững những kết quả mà TP đã đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả” – Thượng tá Qưới nói. Đồng thời ông cũng cho biết với các cán bộ bị nhiễm COVID-19 trong lúc làm nhiệm vụ, Phòng PC08 đã chủ động rà soát, đề xuất Công an TP điều trị kịp thời, cũng như thực hiện các chế độ chính sách, động viên CSGT an tâm trị bệnh.

Thực hiện: Nội dung: LÊ THOA - Ảnh: HOÀNG GIANG - LÊ THOA - Đồ họa: TRÚC TRÚC