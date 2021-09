Chiều 19-9, tại cuộc họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM đã có trả lời để làm rõ về việc các chốt kiểm soát phát hiện F0 được cấp giấy đi đường lưu thông qua chốt thời gian qua.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết qua kiểm tra và rà soát, tất cả các trường hợp F0 được cấp giấy đi đường lưu thông trên đường không có vi phạm. Số này được diện cấp giấy đi đường và khi lưu thông chưa biết mình là F0.



Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại họp báo. Ảnh: TN

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, sở dĩ có tình trạng trên là do có độ trễ trong việc cập nhật thông tin từ khi lấy mẫu, xét nghiệm đến khi chuyển lên cơ sở dữ liệu quốc gia, quá trình này mất từ 1 đến 3 ngày có khi 5 ngày. Do đó, sau khi có danh sách thì công an TP tiến hành rà soát lại danh sách cập nhật thì phát hiện có các F0 từng lưu thông qua chốt.

“Sau khi xác minh lại thì người lưu thông không biết mình là F0 hoặc khi đi khám ở cơ sở khám chữa bệnh thì được cơ quan y tế yêu cầu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì vẫn di chuyển được. Do vậy, không cần phải lo ngại kiểm soát kỹ mà F0 vẫn đi ra ngoài đường được”, - thượng tá Lê Mạnh Hà lý giải.

Thượng tá Hà nhấn mạnh nếu phát hiện F0 đang cách ly ở nhà mà cố tình vi phạm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm hoặc gây hậu quả lây lan dịch nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Thượng tá Hà đề nghị việc cập nhật cơ sở dữ liệu càng nhanh càng kịp thời thì công an TP sẽ chủ động kiểm soát các trường hợp F0 ra đường kịp thời hơn.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 18-9, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết đến ngày 16-9, Công an TP.HCM phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo là F0 lưu thông qua các chốt kiểm soát trong nội ô của TP. Qua xác minh, có 33 F0 đã khỏi bệnh, 26 trường hợp đang cách ly tập trung và 76 F0 cách ly tại nhà.

Trong số 102 F0 chưa khỏi bệnh, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường. Công an TP đã thu hồi 10 giấy, 40 giấy bị hủy. Các trường hợp còn lại không thuộc diện được cấp giấy đi đường với các lý do nhóm lý do: Người đi cách ly, người đi tiêm ngừa, nhân viên y tế, đi khám bệnh từ bệnh viện về nhà…

Ngoài ra, thượng tá Hà cũng thông tin, hiện tại để kiểm soát lưu thông trên đường, lực lượng công an TP kiểm tra song song mã QR code và giấy đi đường. Hiện tại, số hồ sơ cấp giấy đi đường bổ sung vẫn chưa đầy đủ, do vậy nếu lực lượng công an TP kiểm tra thấy mã QR code đã được cập nhật thì thông thường sẽ cho qua và kiểm tra xem giấy tờ tùy thân có khớp không. Trong nhiều tình huống thì công an TP vẫn có quyền kiểm tra cả mã QR code và giấy đi đường.