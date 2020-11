Giải mã cơn lốc xoáy kinh hoàng ở quận 6, TP.HCM

Ngày 1-11, đại diện UBND quận 6, TP.HCM cho biết, chiều ngày 31-10, mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn gây ra nhiều thiệt hại.



Theo đó, mưa to gió lớn khiến khoảng 50 cây xanh bật gốc, ngã đổ hoặc tét nhánh trên các đường Võ Văn Kiệt, Minh Phụng, Mai Xuân Thưởng, đường Song Hành, Lò Gốm…



Mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn quận 6 khiến trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ. Ảnh NT

Gió lớn cũng khiến khoảng sáu trụ điện ngã; một số tuyến đường ngập cục bộ tuy nhiên được thông thoáng nhanh. Về thiệt hại tài sản, cơ quan chức năng ghi nhận có một nhà người dân và trường THCS Bình Phú, phường 10, bị tốc mái tôn. May mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi giông lốc gây ra các thiệt hại, UBND quận 6 đã họp khẩn, chỉ đạo các đơn vị liên quan để xử lý, khắc phục các trụ điện bị ngã, hỗ trợ người dân thiệt hại.

Theo đó, về vụ việc cây gòn hơn 50 năm tuổi bật gốc, đè trúng khu nhà trọ ở phường 10, quận 6, lực lượng chức năng đã tới hiện trường động viên, hỗ trợ tám hộ dân thuê trọ với số tiền 3 triệu đồng/hộ để người dân tạm thời ổn định cuộc sống.



Hàng loạt cây xanh trên đường Võ Văn Kiệt bị ngã đổ la liệt, giao thông ùn tắc chiều tối ngày 31-10. Ảnh: HT

Trong lúc đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng gồm cả dân quân của phường, quận và các cán bộ công nhân viên của trường cũng tới đây để dọn dẹp, khắc phục sự cố ở Trường THPT Bình Phú, phường 10, quận 6 thiệt hại do mưa, lốc xoáy.

Mưa kèm lốc xoáy đã khiến mái tại dãy nhà B gồm năm phòng học bị thổi bay. Theo đại diện nhà trường, mái tôn kèm khung thép đã rơi xuống, làm thủng mái nhà khu A khiến nước mưa rơi xuống làm hư hỏng nhiều thiết bị máy móc phục vụ dạy và học.



Đến chiều ngày 1-11, lực lượng chức năng quận 6 vẫn đang khắc phục hiện trường lốc xoáy khiến mái trường THPT Bình Phú bị tốc mái. Ảnh NT

“Hiện tại chúng tôi thực hiện dọn dẹp ngay hiện trường trong chiều nay. Riêng về việc học sinh quay lại học, học như thế nào thì Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang lên kế hoạch, chỉ đạo trực tiếp cho trường” – người này nói.

Trong ngày, UBND quận 6 hỗ trợ cho trường đơn vị thi công để tháo gỡ mái tôn bị tốc, dọn dẹp hiện trường thông thoáng sạch sẽ để trường và Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM bàn bạc, sắp xếp thời giờ học phù hợp, sớm ổn định lại việc học tập cho các em và sự yên tâm của phụ huynh học sinh đưa con đến trường.



Với những gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra, UBND quận 6 đã tới thăm hỏi, hỗ trợ động viên người dân. Ảnh NT

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm qua và hôm nay, rãnh áp thấp ở phía nam vắt qua phía nam mũi Cà Mau nối với hoàn lưu bão Goni trên khu vực Miền Trung Philippines.

Vì vậy Nam Bộ thời tiết chuyển xấu, mưa tăng trên khu vực và xảy ra ở diện rải rác, tập trung về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Như vậy nguyên nhân chính xảy ra mưa to, kèm giông lốc tối qua tại TP.HCM và một số tỉnh là do hình thành vùng hội tụ gió này.